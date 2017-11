0 CONDIVISI Condividi Tweet

Lo scorso 24 ottobre Fabrizio Frizzi veniva colto da malore durante la registrazione di una puntata de L’Eredità. Da quel momento è cominciato il calvario per parenti, amici e fan del conduttore in pena per le sue condizioni di salute. Il presentatore di Rai 1 è ancora ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma e pare che le sue condizioni siano stabili. Proprio in queste ore è spuntato l’ultimo appello di Frizzi prima del malore, una richiesta d’aiuto rivolta ai suoi fan per fermare un profilo fake che lo infastidiva.

La foto di Frizzi prima del malore e la richiesta d’aiuto ai fan

Secondo il direttore generale Rai Mario Orfeo, Fabrizio Frizzi sta bene e cammina. Si sa che certi malori, come la lieve ischemia che ha colpito il conduttore, sono dovuti anche a fattori di stress e uno di questi potrebbe essere il falso profilo Instagram che lo infastidiva spacciandosi per lui. Era successo già in passato che il capitano de L’Eredità denunciasse la cosa, ma ad oggi spunta l’ultimo post contenente un appello ai fan per fermare il malfattore.

Ecco cosa scriveva il conduttore sul profilo Instagram Real Fabrizio Frizzi quattro giorni prima del tragico evento: “Amici, anche da qui voglio segnalare il comportamento scorretto al limite del penale di un mio presunto fanclub che scrive commenti alle foto come se fossero miei, addirittura mettendo parole di fantasia (ma molto scarse) sulla foto di mia figlia spacciandola come se fosse un mio nuovo figlio appena arrivato. E’ troppo. Senza considerare che scrivono ai miei amici spacciandosi per me. Ho già fatto una regolare denuncia alla Polizia Postale, ma in attesa del loro procedere vi prego di segnalare questo profilo @fabriziofrizzii come fake. Grazie Amici e scusate la rottura“.

Carlo Conti parla delle condizioni di salute di Frizzi

Al timone de L’Eredita, al momento, è tornato Carlo Conti. Nonostante Orfeo avesse annunciato che il programma non sarebbe ripreso senza Frizzi, una sostituzione temporanea è stata inevitabile. Qualcuno ha ipotizzato che le condizioni del conduttore non siano delle migliori, visto che il direttore Rai ha agito diversamente da come aveva dichiarato. Conti, però, ha tranquillizzato tutti durante una recente puntata dicendo di aver sentito l’amico poche ora prima: “Fabrizio è lucido, cosciente e può parlare al telefono“.

