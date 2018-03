1.8k CONDIVISI Condividi Tweet

Funerali Astori, una giornata di grande dolore per Firenze. Nella basilica di Santa Croce, l’ultimo saluto al capitano della Fiorentina, morto improvvisamente domenica scorsa in un hotel a Udine a soli 31 anni. È stata la sua compagna a volere che le esequie di Davide si tenessero l’8 marzo nella città che lo ha accolto. La società viola ha rinnovato il contratto al calciatore anche per la prossima stagione, decidendo di devolvere i soldi alla fidanzata e alla figlioletta del capitano, Vittoria.

Funerali Astori, l’ultimo saluto

Travolta dal lutto improvviso, Francesca Fioretti, ex showgirl e attrice che aveva abbandonato il mondo dello spettacolo proprio per stare accanto alla sua nuova famiglia, ha scelto il silenzio. Con i genitori Renato e Anna e il fratello di Davide, Bruno, ha fatto visita alla camera ardente. Ora è al centro dei pensieri di quanti hanno voluto lasciare un saluto al Capitano e un abbraccio virtuale alla piccola Vittoria.

Ai funerali, i giocatori della Fiorentina sono apparsi visibilmente commossi. Presenti tutte le autorità, dal ministro dello Sport Luca Lotti al presidente del Coni Giovanni Malagò. Sono poi arrivate poi le delegazioni di tantissime squadre, dall’Inter alla Juventus, dall’Atalanta al Genoa. Anche le ragazze della Fiorentina Women’s sono state salutate con un lungo applauso.

Lacrime ai funerali Astori, la moglie sceglie il silenzio

Renato, papà di Francesca, ha avuto un malore qualche minuto prima dell’ingresso del feretro in chiesa. Le condizioni di salute dell’uomo sono poi tornate nella normalità. Dopo la lettera del bambino tifoso appiccicata con un post-it al portone di casa, Fioretti ha ricevuto un altro emozionante saluto da Stefania Pezza Mancini, moglie di Luca Mancini, il 35enne morto in seguito ad un tragico incidente stradale avvenuto sulla tangenziale di Roma nell’ottobre del 2016.

La donna ha inviato a Napoli Today una lettera per mostrarle la sua vicinanza e la forza di guardare al futuro. “Piano piano la vita ricomincia per tutti e quando chiudi la porta di casa, ricordalo, ci sarai solo tu, tua figlia ed il vostro dolore”, ha scritto. “Imparerai a capire chi ti era accanto solo perché eri la compagna di Davide ma imparerai e riconoscerai chi ti ama davvero con la A. Se i dispiaceri di chi ti volta le spalle per N motivi ti faranno soffrire, il tuo cuore sarà colmo di speranza per chi non ha mai mollato la tua mano, neanche per un istante”.