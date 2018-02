66 CONDIVISI Condividi Tweet

Il fuorionda Henger Rinaldi a Domenica Live mette a rischio la credibilità dell’Isola dei Famosi. Se mai il reality di Canale 5 ne abbia mai avuta una. Nell’ultima puntata di Striscia la Notizia, Max Laudadio e Valerio Staffelli hanno mostrato ciò che le due ex naufraghe si sono dette a telecamere spente nel salotto di Barbara D’Urso. Il tema al centro dello scontro è sempre lo stesso: il “canna-gate” che è costato a Francesco Monte il ritiro dal programma.

Il faccia a faccia tra Nadia Rinaldi e Eva Henger era stato durissimo. Almeno in pubblico. Se la prima ha negato qualsiasi coinvolgimento perché “per il mio passato non volevo mescolarmi” (nel 1998 Rinaldi fu arrestata perché pizzicata con un chilo di cocaina in casa), la seconda ha ribadito con forza che Nadia sa ma non vuole parlare.

Ignare di essere ascoltate, le due hanno discusso su ciò che è accaduto in Honduras pensando di passare inosservate. Non per Striscia, che ha trasmesso quel che è venuto fuori. “Posso dire che ho visto comprare? Non lo posso dire perché non ho visto”, dice Rinaldi. Ma Eva rincara subito la dose: “Hai detto che non hanno fumato. Nadia lo sai che hanno fumato le canne perché lo sapevamo tutti. Dai, eri pure tu lì”.

Il fuorionda Henger Rinaldi beccato da Striscia

“Perché non lo dici? Che problema c’è?”, la incalza l’ex star del cinema a luci rosse. “Ma lui (Francesco Monte, ndr) si poteva fumare pure quello che gli pareva, però. Non sono io che dovevo andare a sindacare. Questo ti voglio dire”, replica l’attrice di Faccione. A quel punto Henger sbotta: “Ho capito Nadia, caz*o. Ma mi stai mettendo nella mer*a a me”.

“Se tu sei sicura di aver visto…”, domanda perplessa Rinaldi, ma la replica di Eva è secca: “Ma pure tu sei sicura. Tutti abbiamo visto”. Nadia poi rimprovera Henger di aver messo in mezzo gli altri naufraghi in questa situazione, liquidando la discussione con un perentorio: “Quando ci sono questi discorsi io ne sto fuori”. Il servizio incriminato è disponibile sul sito ufficiale di Striscia.