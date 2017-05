1 CONDIVISI Condividi Tweet

Gabriel Garko e fidanzata presto sposi? È quello che si sono domandati gli spettatori di Matrix Chiambretti durante la messa in onda della scorsa puntata dello show. Date le insistenti voci che vedono Adua Del Vesco incita, il presentatore ha deciso di invitarla nel suo salotto per confermare o smentire il gossip. La fidanzata di Garko ha un gran senso dell’umorismo ed è entrata in scena facendo finta di mantenersi la pancia. “Sui giornali ho già avuto tre gravidanze. Mi hanno fatto sposare con Gabriel e poi lasciare. Noi viviamo giorno dopo giorno. Per adesso siamo entrambi impegnati sul lavoro e non pensiamo ad avere un figlio. Certe cose non si programmano, se arriva bene“, ha detto la ventiduenne.

Adua su Gabriel: “Mio padre non l’ha presa molto bene”

Una volta smentite le voci di una gravidanza, Adua parla di come è cominciata con Garko: “Ci siamo conosciuti sul set di Non è stato mio figlio. In realtà non mi voleva Gabriel al provino. Nonostante la timidezza io ho saputo che lui si trovava sul set per una pubblicità a Ostia, ho preso la mia macchina, ho bussato alla roulotte e gli ho chiesto cosa avevo che non andava. Volevo dargli la possibilità di fargli vedere con un provino se ero in grado di ricoprire quella parte. Lui mi ha dato una mano e un po’ tutto il resto. Il primo bacio ce lo siamo dati sul set, da copione, però è andato un po’ oltre“.

La differenza d’età tra Gabriel e Adua c’è, ma i due non sembrano porsi il problema, anzi: “Noi siamo forti del fatto di avere ciò che gli altri vogliono. Per questo hanno detto che lui è troppo vecchio, che io sono una bambina in confronto a lui… A noi non importa, andiamo avanti perché stiamo bene insieme. Che dicessero ciò che vogliono“. L’attrice parla anche della sua famiglia e di come il padre non fosse d’accordo su questo rapporto tra lei e Gabriel: “Mio padre è un macellaio. Quando l’ha saputo, ha affilato i coltelli. All’inizio non era molto d’accordo, poi ha capito che Gabriel aveva buone intenzioni. È un uomo d’altri tempi, semplice e meraviglioso“.

Gabriel Garko e fidanzata: proposta in diretta tv

Ad un certo punto della serata, arriva un momento che nessuno si aspettava. Da dietro le quinte sbuca fuori Garko che, esortato da Chiambretti, si inginocchia per una finta proposta di nozze alla fidanzata. “Sei un uomo morto. Te lo dico, dopo di questa non ci sarai più“, dice Gabriel con tono scherzoso al presentatore di Matrix. Poi, voltandosi verso la compagna, le chiede: “Con tanto amore e tanto rispetto ti chiedo, vuoi sposarmi?“. Gabriel Garko e fidanzata sanno bene come divertirsi giocando con l’ironia. Dopo la finta proposta, arriva il finto si…ma il bacio che si scambiano alla fine è vero eccome!