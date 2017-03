2 CONDIVISI Condividi Tweet

Elena Majoni ha 43 anni ed è una violinista di Ravenna. Si è sposata nel 2002 con quello che ormai è il suo ex marito e ora non ha più paura a dirlo: Gabriele Muccino è un violento. Moglie del regista fino al 2006, anno in cui si sono lasciati, da lui ha avuto anche un figlio, nato nel 2003. Oggi che ha avuto la sua rivincita ottenendone l’affidamento esclusivo, rompe il silenzio e racconta un passato di abusi, cicatrici fisiche e psicologiche.

“Eravamo in vacanza d’estate in Toscana e a seguito di un banale diverbio Gabriele mi ha dato uno schiaffo a mano aperta”, ha confessato al Corriere della Sera. “Mi sono recata a Roma al pronto soccorso e successivamente ho sporto denuncia. Prima di denunciare ho sopportato troppo”. All’inizio, però, Elena non viene creduta perché Silvio Muccino, fratello di Gabriele, è l’unico testimone e per proteggere il nome della famiglia, dice al giudice che non è vero niente.

Gabriele Muccino è un violento: parla l’ex moglie

“A seguito di quell’episodio la cui verità è stata volutamente occultata durante il processo di separazione”, ha spiegato, “Gabriele Muccino ha cavalcato l’onda mediatica definendomi come arrampicatrice sociale con la sola finalità di ottenere soldi e pubblicità e sostenendo come io rivelassi menzogne. E affermava questo nonostante la certificazione medica che espressamente riconduceva la rottura a uno schiaffo di tale forza da rendere necessario un intervento chirurgico che a tutt’oggi mi ha lasciato una cicatrice evidente”.

“È altrettanto evidente che il mio ex marito abbia avuto con me un atteggiamento talmente violento da arrecarmi un danno che ha pregiudicato non solo la mia carriera di violinista ma anche il mio quotidiano”, ha aggiunto. La verità viene a galla nel 2016, quando Silvio rompe con il fratello e confessa le sue bugie in un’intervista televisiva resa a Massimo Giletti.

Silvio e Gabriele, fratelli contro

“Silvio ha sempre sofferto molto per quella testimonianza”, ha detto Elena. “Conoscendolo sapevo che prima o poi avrebbe fatto emergere la verità. E il suo gesto, a mio parere, è stato importante sia ai fini giudiziari che per la mia personale credibilità”. La sua storia vuole essere un monito per tutte le donne: “Spero possa sensibilizzare la coscienza pubblica anche nei confronti delle tante donne nella mia stessa situazione che ancora adesso camminano a testa bassa”.