C’era da aspettarsi che, chiamando le Donatelle al GF Vip, si riaccendessero i riflettori sulla loro storia d’amore: ora che arriva anche l’inedita confessione di Gabriele Parpiglia su Corona e Silvia Provvedi possiamo dire che ‘le carte sono sul tavolo’.

Chissà in che modo verranno scompigliate quando Fabrizio Corona andrà in studio per chiarirsi con la sua ex… Nel frattempo, questa è ‘la storia vera’, come la definisce il giornalista:

Gabriele Parpiglia su Corona e Silvia Provvedi: “Vi rivelo io la storia vera della loro rottura”

“Avete voglia di leggere una storia vera? Si, lo so scivoliamo nel gossip ma vorrei salvare quella parte di vita vera. Non le supposizioni, le fantasie, le cazzate scritte o dette in ogni dove. Una storia vera: stop. Silvia e Fabrizio si sono lasciati lo scorso luglio. Lui le ha fatto le valigie e l’ha sbattuta fuori casa mentre lei era a #formentera Da quel momento non si sono più parlati, visti o incrociati.”

La storia continua così: “Lui ha avuto altre storie. Lei idem. Quando incontro Silvia sull’isola, alla quale voglio un bene profondo, incontro un’altra persona. Prima dolce: mi abbraccia. Piange lei, piango io (è la stessa ragazza con cui sono andato in carcere, non si possono dimenticare certe cose). Mi chiede spiegazioni su Fabrizio ma no, non è gossip. Sono vicende private. Sono fatti loro. Evito l’argomento. Poi lei cambia. Una sera discutiamo pesantemente. Era tardi, era con il suo fidanzato ‘estivo’, a un certo punto mi tira il braccio, poi mi strappa la maglia per giocare, per ballare. Io mi incazzo e le dico di calmarsi. Reagisce male e me ne vado. Lei mi corre dietro, io mi fermo fuori dal locale e parliamo. Finisce così. Stop. Dopo L estate Fabrizio subisce il furto. Esplode contro tutti anche contro Silvia. Succedeva due giorni prima del suo ingresso nella casa. Era giovedì o venerdì e c’erano le anticipazioni con le parole dure di Corona. Incontro Silvia fuori da un ristorante. Senza dirci nulla ci abbracciamo forte, fortissimo. Lei scoppia a piangere, io la stringo ancora più forte.”

“Se sarà un’addio, spero sia una carezza”

La visione di Gabriele Parpiglia su Corona e Silvia Provvedi è davvero personale, interna, grazie al loro rapporto esclusivo: “Quello che ci siamo detti, resta tra noi. Ho desiderato tantissimo che Fabrizio le chiedesse scusa. Ma non è un pirla. E quando ha avuto tutto chiaro, lo ha fatto su @chimagazineit Lo ha fatto in modo onesto, sincero, con affetto. Che cosa succederà adesso? Vedremo. Nella mia testa ho la risposta, ma voglio capire: da amico, da spettatore e in ultimo da addetto ai lavori. E se sarà un addio, spero in cuor mio che sarà una bella carezza di chi sa dire: ‘Conta su di me per sempre’. Se invece sarà altro… beh… a giovedì #gfvip che bussi #allyouneedislove QUESTA È LA VERA STORIA… IL RESTO SARÀ DA SCRIVERE.“