La gaffe di Barbara D’Urso con la miss Samira Lui è stato uno dei momenti più imbarazzanti della nuova stagione di Pomeriggio Cinque. Ospite del salotto del programma, la terza classificata a Miss Italia 2017 era al talk di Canale5 per fare chiarezza sulla polemica che l’ha coinvolta.

Papà senegalese e mamma italiana, Samira è stata Miss Miluna Friuli Venezia Giulia. Arrivata al terzo posto, ha poi ottenuto il titolo speciale di Miss Italia Chef. Ma avrebbe potuto puntare molto più in alto se non fosse intervenuto il conduttore del concorso di bellezza.

La gaffe di Facchinetti a Miss Italia su Samira Lui è stato uno dei casi più discussi della settantottesima edizione del contest. Secondo Samira, Francesco avrebbe influenzato il voto con un commento inappropriato sulle sue origini. Friulana doc, nell’introdurla al pubblico il presentatore ha erroneamente detto che Lui proviene dal Senegal, paese di origine del padre. Per questo la stessa Samira ha ripreso Facchinetti, ribadendo in modo deciso di essere italiana.

“Mia mamma è italiana, io sono nata in Italia e mi sento italianissima al 100%”, ha sottolineato Samira. “Quella frase di Facchinetti ha influito nel giudizio del pubblico a casa, soprattutto per il momento storico che stiamo vivendo. Inevitabilmente provo rabbia e delusione: ero convinta di poter rappresentare la mia regione e l’Italia”.

Invitata a Pomeriggio Cinque per chiarire questa vicenda, Samira è incappata nell’ennesima gaffe sul suo conto. Barbara D’Urso, infatti, ha peggiorato drasticamente la situazione. La conduttrice, raccontando la storia della ragazza, ha sfogliato i ritagli di alcuni giornali che hanno affrontato il suo caso. “Tu pensi di essere stata un po’, diciamo… Non mi viene il termine in italiano”, ha esitato la presentatrice, per poi piazzare la figuraccia. “Sapete che io parlo molto bene l’inglese e anche la tua lingua, tu che lingua parli?”, ha domandato senza ritegno alla miss, italiana al 100%. Imbarazzata e sorpresa, Samira ha risposto senza affanni e con estrema nonchalance, come fa spesso ai commenti razzisti sul suo profilo Facebook.