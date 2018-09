0 CONDIVISI Condividi Tweet

Non tutti hanno la calma e la pacatezza di Chiara Ferragni dinanzi agli intoppi della vita (vedi la non risposta alle recenti critiche di Selvaggia Lucarelli) ed è per questo che anche i più grandi professionisti possono cadere in errore. Ne è esempio lampante la gaffe di Francesca Fialdini a La Vita in Diretta che ha sbraitato coi suoi collaboratori senza accorgersi di essere in onda.

La gaffe di Francesca Fialdini a La Vita in Diretta: “Che schifo!”

Proprio non ce l’ha fatta a trattenersi ed ecco che poco prima di rientrare in studio di sente da dietro le quindi la voce della Fialdini che sbotta con gli autori: “Questo copione fa schifo!“. Per fortuna nulla di così grave, almeno non quanto il caso Flavio Insinna, che ha scomodato addirittura la redazione di Striscia la Notizia.

Agli occhi del pubblico Francesca Fialdini avrà perso qualche punto? Uno scivolone può capitare a tutti di tanto in tanto, soprattutto prima di andare in onda in uno dei programmi pomeridiani di punta di Rai 1. La Vita in Diretta, infatti, ha registrato grandi numeri da quando è ricominciato, battendo anche la concorrenza di Barbara D’urso.

Gelo in onda e battute poco gradite: l’inizio difficile della nuova stagione Rai

La Fialdini non è l’unica ad aver ‘toppato’ dall’inizio del programma ad oggi. Anche il suo nuovo collega Tiberio Timperi ci ha messo il suo. Durante un’intervista a Maurizio Costanzo, infatti, il conduttore avrebbe dato della raccomandata alla bionda conduttrice credendo di fare una battuta ad effetto. Peccato che Francesca non abbia colto l’ironia e che, anzi, se la sia presa a male dato il gelo caduto in studio. Un inizio non proprio perfetto per il contenitore pomeridiano di Rai 1 che, però, sta comunque registrando ascolti da record battendo l’avversaria Barbara D’Urso a Pomeriggio 5.