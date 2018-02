1.5k CONDIVISI Condividi Tweet

Gaspare racconta la morte di Zuzzurro in uno dei momenti più emozionanti dell’Isola dei Famosi. Nino Formicola, concorrente del reality show di Canale 5, si è tolto il gel dai capelli e ha ricominciato da capo, da solo, dopo la scomparsa del suo storico compagno d’avventure.

Dopo quarant’anni insieme, Andrea Brambilla se n’è andato nel 2013. Aveva 67 anni e da tempo soffriva di un carcinoma al polmone ma fino all’ultimo aveva voluto esibirsi con il suo partner di sempre.

Nella puntata in cui gli spettatori hanno assistito a Cecilia Capriotti in lacrime e all’infelice battuta di Rosa Perrotta su Alessia Mancini, Gaspare ha commosso tutti con i suoi ricordi. Nella migliore tradizione comica del doppio, quella che va da Stanlio e Ollio a Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, Zuzzurro e Gaspare facevano parte della famiglia del cabaret milanese. Con la loro comicità surreale, coniarono lo slogan tormentone “ce l’ho qui la brioche” e girarono in lungo e in largo tra tv e teatro.

“Dopo la morte di Andrea” ha rivelato Nino all’Isola “io ero un po’ sottosopra perché la mia vita stava andando a rotoli. Quando lavori in coppia, in realtà non sei in due, c’è anche un’anima terza che lega le due anime e fa sì che uno più uno faccia tre invece che due. Gaspare c’è ancora e, invece, mi sono ritrovato a 60 anni nel ruolo del debuttante”.

Gaspare racconta la morte di Zuzzurro all’Isola

Dalla scomparsa di Zuzzurro, per Formicola è iniziato un vero e proprio “calvario” professionale. “È stata la prima volta in vita mia, avevo le scatole piene. È brutto sentirsi chiedere se da solo ero capace. Alla fine sono convinto che nella vita i cattivi la pagano sempre”. Con poche e semplici parole, ha spiegato il peso del successo e quanto sappia essere cinico il mondo dello spettacolo.

Formicola ha anche pensato al suicidio, poi è riuscito ad andare avanti mettendosi alle spalle il dolore per il lutto e coltivando il ricordo dell’amico Andrea. “Gaspare è qui e vuole chiudere la sua carriera con una cosa televisiva bella, un modo intelligente di fare la televisione, come si è fatta fino a poco tempo fa” ha aggiunto. Ci ha poi pensato Mara Venier a consolarlo in diretta: “La tua presenza in questa Isola è un onore per noi”. L’attore, tramite il suo staff, ha voluto ringraziarla pubblicamente su Twitter.