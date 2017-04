90 CONDIVISI Condividi Tweet

Che signori, è proprio il caso di dirlo. A Sonning, paesino tranquillo del Berkshire, sud-est dell’Inghilterra, George Clooney e Amal risarciscono i vicini di casa dopo i problematici lavori di ristrutturazione della loro nuova villa. Un epilogo di classe per una vicenda che proprio tanto felice non era. Tutto è iniziato nel 2015, quando la coppia ha comprato una casa da oltre 13 milioni di euro.

Da allora, per i cittadini è iniziato un vero e proprio inferno a base di rumori e calcinacci. La costruzione di una piscina in marmo da 18 metri, una gigantesca veranda in muratura, un campo da tennis e un cinema privato da 12 posti ha turbato la serenità dei residenti. “L’impalcatura è un pugno nell’occhio, i camion stanno rovinando la nostra tranquillità, gli operai urlano, le passeggiate in riva al fiume sono finite: è davvero una pace rovinata”, aveva confessato un abitante del paese al Daily Mail.

George Clooney e Amal risarciscono i vicini di casa così

A lavori ultimati, per farsi perdonare il disagio arrecato George e Amal – che presto diventeranno genitori di due gemelli – hanno deciso di donare ai coniugi John e Clare Grove, i vicini di casa, una vacanza extralusso di una settimana a Corfù, in Grecia, e in più un soggiorno di sei settimane in un hotel di gran classe a Reading, in Gran Bretagna. Ma non solo. Il divo e consorte hanno staccato anche un generoso assegno di circa 35 mila euro e fatto sì che i Grove si trasferiscano per un anno a spese dei Clooney in un cottage da 900 mila euro a pochi chilometri dalla propria abitazione.