0 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono la coppia più amata e innamorata di Hollywood, ma hanno anche un grande cuore a quattro zampe: George Clooney e Amal salvano nove cuccioli da una condizione disperata con un gesto di grande generosità. Tutto è accaduto a Los Angeles, zona dove opera il Camp Cocker Rescue, un centro di volontari che presta assistenza ai cocker spaniels abbandonati o privi di un rifugio.

Per assicurare cure veterinarie e medicinali a nove cuccioli abbandonati in una discarica, il canile californiano ha lanciato una campagna di crowdfunding sul sito DonorBox. È possibile donare un importo dai 10 dollari in su per aiutare questi cani sfortunati che dovranno subire varie operazioni. L’obiettivo non sarebbe mai stato raggiunto se non fosse arrivata una coppia speciale di benefattori.

George Clooney e Amal salvano nove cuccioli

Alle prese con l’imminente arrivo di due gemelli, George e Amal – non nuovi a gesti del genere – hanno donato ben 10mila dollari al Camp Cocker Rescue per garantire le giuste cure ai piccoli cocker. Lo staff del canile ha subito condiviso la notizia sul profilo Facebook: i Clooney hanno dato il permesso di svelare i loro nomi per sensibilizzare più persone possibili sull’argomento. “Potete immaginare il nostro entusiasmo quando abbiamo saputo che era stata fatta una donazione di 10mila dollari per i nostri cani”, si legge nel post. “I nostri generosi benefattori vorrebbero vedere la donazione raddoppiata da ognuno di voi. Quindi per tutto il mese di maggio, ogni dollaro donato servirà per raggiungere altri 10mila dollari”.