Cosa hanno in comune George Clooney e Beyoncè? In questo momento i due pezzi da novanta dello showbiz oltreoceano sono entrambi in dolce attesa di due gemelli. La cantante R’n’b, dopo la nascita di Blue Ivy, la primogenita, avvenuta quattro anni fa, è incinta di 5 mesi dal compagno Jay Z, parto gemellare in arrivo.

Lo stesso per Amal Alamuddin, moglie dal 2014 di Clooney, che dopo essere stata immortalata con curve a dir poco inequivocabili, ha confermato di essere anche lei in dolce attesa di due pargoli. A diffondere l’indiscrezione qualche settimana fa, fu il quotidiano libanese “Daily Star”, secondo cui Amal sarebbe scomparsa dalla circolazione da qualche tempo proprio per non mostrare le nuove rotondità, che sul suo corpo esile sarebbero difficili da celare.

Dal web:“I gemelli di George Clooney e Beyoncè troneggeranno su Narnia”

Il web non poteva che rispondere con ironia alla notizia, creando una serie di simpaticissimi meme e scatenandosi in ironici tweet su questa lieta notizia che accomuna George Clooney e Beyoncè. “I gemelli di Beyoncé e Clooney troneggeranno su Narnia”; “Beyonce, Amal Clooney, Chelsea Peretti, Rosie Huntingto-Whitley penso che si siano tutti ubriacati dopo un evento e abbiano iniziato a sfornare bambini”; “Mi dispiace per te Amal, ma Beyoncè sta già portando in grembo i gemelli più fichi della storia”. Oltre al totonomi il web si chiede se i due parti gemellari avverranno in concomitanza… vedremo!