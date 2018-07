12 CONDIVISI Condividi Tweet

Le prime foto di George Clooney dopo l’incidente in Sardegna lasciano intendere che l’attore non si è ripreso ancora del tutto. A riportare le immagini in esclusiva è il settimanale Diva e Donna.

George Clooney dopo l’incidente non riesce ancora a camminare

La notizia di George Clooney in ospedale a causa di un incidente in moto ha fatto temere il peggio. Mentre viaggiava in scooter per le strade di Olbia, infatti, un’auto che andava a tutta velocità gli ha tagliato la strada senza rispettare la precedenza. L’attore si stava dirigendo sul set della serie che sta girando in Sardegna, Catch 22, di cui è sia protagonista che regista.

Per un attimo i fan dell’attore di Ocean Eleven sono rimasti col fiato sospeso ma, per fortuna, il loro idolo sta bene. L’attore è stato subito portato al pronto soccorso più vicino che gli ha diagnosticato una contusione al ginocchio. Nonostante siano passati 10 giorni, le foto di Diva e Donna mostrano un Clooney decisamente affaticato seppur sorridente. L’artista, infatti, è intento a salire le scalette di un aereo ma non riesce a farlo in modo autosufficiente ed ha bisogno di aiuto. Da un lato si appoggia alla ringhiera, dall’altro lato il personale dell’aereo e la moglie Amal Alamuddin lo sostengono.

George Clooney lavoratore infaticabile

Nonostante lo staff medico del pronto soccorso gli abbia prescritto riposo assoluto, Clooney pare allergico a tali regole. L’attore si tiene in piedi nonostante la contusione (e il dolore) e svolge quasi tutte le sue attività quotidiane. La serie Catch 22, d’altro canto, non si finisce da sola e le riprese sono ancora in corso. L’ultima fatica del bel George è, infatti, prodotta da Sky e dovrebbe andare in onda nel 2019. A far parte del cast c’è anche l’interprete Hugh Laurie, il famoso (e amatissimo) Dr House.