George Clooney è diventato papà a 56 anni: non è mai troppo tardi per riempire la propria vita d’amore, ed in questo caso la sua e quella di Amal Alamuddin sono doppiamente piene di felicità…

George Clooney è diventato papà: auguri doppi alla nuova famiglia

A tre anni dal memorabile matrimonio a Venezia tra il divo di Ocean’s 11 e l’avvocato per i diritti umani (evento che ha annoverato tra gli ospiti attori amici del calibro di Bono, Matt Damon, Ellen Barkin, Emily Blunt e Bill Murray), la famiglia Clooney si fa in due: sono nati, infatti, i due attesissimi gemellini, un maschietto e una femminuccia di nome Alexander e Ella.

“Entrambi sono felici, sani e stanno bene – ha dichiarato il portavoce dell’attore Stan Rosenfield, che ha poi aggiunto scherzando – George è tranquillo e dovrebbe riprendersi in pochi giorni”.

Il parto è avvenuto martedì 6 giugno, e pare che adesso la coppia sia in procinto di trasferirsi nella loro dimora inglese – un maniero del XVII secolo nell’Oxfordshire ampiamente restaurato e ampliato di recente, che completa la maestosa proprietà immobiliare dell’attore con la sua celebre villa sul Lago di Como in Italia e l’altra a Studio City, in California.

Attesissima la prima uscita ufficiale della nuova famigliola, o perché no, ora che George Clooney è diventato papà, il suo primo mastodontico regalo per i suoi bimbi: cosa ci dovremo aspettare dopo l’anello di fidanzamento da 500.000 dollari che ha regalato ad Amal prima di chiedere la sua mano?

La dichiarazione di papà Clooney che mostra tutta la sua ansia da prestazione con i gemelli

Quel che certo è che papà Clooney ce la metterà tutta, nonostante ansie da prestazioni e preoccupazioni di un genitore di questi tempi storici: “Come non provare ansia di fronte a questa enorme responsabilità? – aveva dichiarato tempo fa, commentando la gravidanza della moglie – Far nascere un bambino in questo mondo… addirittura due! Siamo molto felici, entusiasti, ma anche un po’ nervosi, anche se credo sia normale. Non so da dove vengano le voci che avremo un maschio e una femmina, nemmeno noi lo sappiamo ancora, e non vogliamo saperlo. Amal è la persona più intelligente che conosca, è dolce, comprensiva e ha un gran senso dell’umorismo. Per istinto, cerca sempre il lato positivo. Spesso le persone si sentono intimidite da lei: poiché è molto alta, e molto elegante, dà la sensazione di essere un po’ fredda. Quando la conosci, però, ti rendi conto che è esattamente l’opposto. Ci siamo incontrati tardi, e parlo soprattutto per me. E tutto fra noi è andato molto in fretta: in un attimo abbiamo capito che eravamo fatti uno per l’altra, siamo curiosi di ogni esperienza e il futuro ci appassiona”.