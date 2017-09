203 CONDIVISI Condividi Tweet

George Clooney papà premuroso e attento: è questa la versione dell’attore più sexy di Hollywood che non ci saremmo mai aspettati di vedere. Invece, eccolo che sbarca alla Biennale di Venezia con al seguito moglie e figli. Lei, Amal Alamuddin, appare raggiante in tutta la sua bellezza e accompagna il marito alla presentazione del film Suburbicon del quale è regista. Tra un red carpet e l’altro, i divi si prendono del tempo per parlare per la prima volta dei piccoli Ella e Alexander, i gemelli nati lo scorso giugno.

George Clooney papà: “Alexander è un teppista, Ella è molto elegante”

Non solo George Clooney è l’uomo più bello del mondo, ma anche un attore e regista di grande talento e un padre straordinario. Basti pensare alle cifre da capogiro che l’artista e consorte hanno speso per la privacy dei figli: 3 milioni di dollari per misure di sicurezza degne del miglior action movie d’oltreoceano. I coniugi Clooney, infatti, tengono molto a non far trapelare foto dei piccoli in giro per il mondo, almeno per il momento.

La riservatezza, comunque, non reprime la voglia di George e Amal di parlare dei loro piccoli: “Stanno iniziando a tirare fuori il loro carattere. […] Alexander è già un teppista, Ella invece è molto elegante. Somiglia ad Amal, grazie a Dio“, dice Clooney. A confermare quanto detto dall’attore sul vivace Alexander, ecco che arriva l’amico Matt Damon: “Già si siede e mangia, letteralmente. Sembra in grado di rimbalzare verso qualche posto di Hollywood“.

George Clooney sui nomi dei piccoli: “Niente nomi sciocchi”

Quando sei il figlio di una star del calibro di Clooney, hai la garanzia che i riflettori saranno puntati su di te a vita. Ecco, allora, che George e consorte hanno preso una saggia decisione nella scelta dei nomi dei piccoli: “Non volevamo nomi sciocchi. Abbiamo pensato che questi ragazzi saranno continuamente sotto osservazione e ogni loro comportamento verrà analizzato. Quindi abbiamo voluto che avessero tregua almeno per quel che riguarda i nomi“.