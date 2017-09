0 CONDIVISI Condividi Tweet

George Clooney papà modello? Il 6 giugno scorso, con un mese di anticipo, la moglie Amal ha dato alla luce i loro due gemelli, Alexander e Ella, al St. Mary’s Hospital. Da quel momento la vita è cambiata per l’attore e regista, reduce dalle fatiche veneziane di Suburbicon.

Papà premuroso e attento, Clooney ha ammesso che la fatica delle notti insonni è ampiamente ripagata dalla gioia dei suoi piccoli. “Se non mi sveglio ogni tre ore mi sento in colpa”, ha detto in un’intervista concessa a Entertainment Weekly.

“Mia moglie allatta ogni tre ore. È un lavoro duro ma è divertente!”, ha aggiunto. “Io sono un disastro, ma Amal è un’atleta olimpica: ha due bambini e li deve allattare coma una pazza. Io sono molto bravo, però, a cambiare i pannolini. Per me è una nuova avventura, ma mi sono allenato con tutti i miei amici quindi non è proprio una sorpresa”.

Insomma, la paternità è una sfida che l’ha fatto decisamente maturare. “Non è che ti cambia ma è eccitante vedere chi diventeranno queste due persone. Sono fiero di essere papà e onorato di prendere parte a tutto questo”, ha spiegato. “Voglio che i miei figli siano compassionevoli e che abbiano a cuore il resto del mondo. Nascere in una famiglia come la nostra può essere frenetico, in qualche modo. Sono nati privilegiati e voglio che imparino che è solo un caso”.

George Clooney papà modello

Proprio qualche settimana fa, ai microfoni di Hollywood Reporter, il divo aveva rivelato come la nascita dei gemelli gli avesse provocato sentimenti contrastanti. “È stato pazzesco. È tutto surreale finché diventa realtà. All’inizio sei tutto euforico, quando poi succede davvero sei terrorizzato”, ha raccontato.

“La prima cosa che pensi è che speri di non mandare tutto all’aria. Ti rendi conto che la vita di quegli esserini dipende da te. Vuoi che siano felici, che abbiano il senso dell’umorismo, che si interessino del mondo che li circonda, che siano curiosi e compassionevoli nei confronti del prossimo. Perché è questo il punto: devi trasmettergli qualcosa”. Le premesse sono decisamente positive.