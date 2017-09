98 CONDIVISI Condividi Tweet

A Venezia 74 li abbiamo solo intravisti i due piccoli, la riservatezza dell’attore e della moglie è ancora solida e decisa: per la prima volta, però, George Clooney parla dei figli raccontando le sue prime esperienze da neopapà di due gemelli. Pianti, stanchezza, lontananza e un po’ di nostalgia…?

George Clooney parla dei figli gemelli: “Mi ricordo di quando ero single e non avevo preoccupazioni”

In una recente intervista del Daily Mail la star 56enne, smartphone alla mano, ha mostrato alla reporter una foto di Ella e Alexander, commentandoli con un sorriso enorme: “Lui è il doppio di lei, è un mangione – dichiara – Lei tranquilla e tenera, con gli occhioni”, come la mamma Amal Alamuddin. Questa è la prima volta che si è dovuto allontanare a lungo per lavoro: “Sono tornati a Los Angeles e lei mi ha mandato queste foto”, ha precisato aggiungendo, con un po’ di nostalgia – Quanto vorrei essere con i miei bimbi, adesso!”.

Ma come procede la vita di famiglia, come sta affrontando i nuovi ritmi? “Non piangono”, proseguem, parlando orgogliosamente del carattere dei bimbi. Però…“Sono io a piangere quattro volte al giorno adesso, per la stanchezza – dichiara – “Mi ricordo quando ero single e non dovevo preoccuparmi per la vita di nessun altro, non era bellissimo?” aggiunge, ridendo di gusto e ripensando a quando, lo scorso 6 giugno, tutto è cambiato sorprendentemente.

L’ammirazione di George per Amal in versione mamma

Se un anno fa, infatti, fioccavano foto degli sposini in giro per eventi mondani, adesso George Clooney parla dei figli e dell’incredibile attitudine da mamma di Amal: “Ammiro così tanto mia moglie, che li allatta e dorme due ore per volta: l’amore che loro hanno per lei è una meraviglia”. Certo non è stato facile passare dall’essere in due all’essere in quattro: “La sorpresa per me è stata constatare quanto sia più complicato avere due gemelli rispetto a un figlio solo. E non tanto per me, per ora non sanno neanche che esisto! Vogliono solo mangiare, tutto quel che devo fare io è dar loro un biberon ogni tanto”.