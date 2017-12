276 CONDIVISI Condividi Tweet

Immaginate la situazione: siete in aereo e sentite dei bambini piangere, ad un certo punto vedete che George Clooney regala cuffie a tutti, si scusa e poi si va a rimettere al suo posto. Una scena divertente e insolita che… è accaduta davvero!

I gemelli piangolo: papà George Clooney regala cuffie a tutti i passeggeri del volo

Continuano le prime esperienze del novello papà George che, insieme alla splendida Amal Alamuddin, sta sperimentando gioie e dolori dell’essere genitori: come riportato da Page Six, la coppia di recente viaggiava su un volo insieme a molti altre persone e, come spesso accade, i gemellini hanno iniziato a piangere.

La rivista racconta che per tutelare la quiete dei compagni di volo, l’attore di Ocean’s Eleven si è alzato ed è andato a porgere le scuse a tutti, distribuendo auricolari (con il logo della tequila venduta a suo nome) per ‘camuffare’ la voce di Ella e Alexander (questi i nomi dei suoi primogeniti) in lacrime.

L’episodio in cui George Clooney regala cuffie non ci stupisce: il neopapà ha ammesso da subito che il suo approccio è ancora alle prime armi e assolutamente originale. Basti pensare alla sua reazione ai primi pannolini da cambiare: “Un film dell’orrore. È stato scioccante – ha dichiarato l’attore, che ha aggiunto, ridendo – Meglio non dar da mangiare cibo solido fino a quando dovranno cambiare il pannolino, ma solo latte!”.

George è un papà modello?

In generale, il regista di Suburbicon (la sua ultima opera attualmente nelle sale), ha un mix di sentimenti da quando sono nati i gemellini. Queste sono state le sue prime reazioni:

“Non è che ti cambia ma è eccitante vedere chi diventeranno queste due persone. Sono fiero di essere papà e onorato di prendere parte a tutto questo”, ha spiegato. “Voglio che i miei figli siano compassionevoli e che abbiano a cuore il resto del mondo. Nascere in una famiglia come la nostra può essere frenetico, in qualche modo. Sono nati privilegiati e voglio che imparino che è solo un caso””