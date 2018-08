1 CONDIVISI Condividi Tweet

George Clooney sotto shock per un grave lutto che ha colpito la produzione della serie tv Catch 22, diretta e interpretata dall’attore stesso. Nella notte tra il 25 e il 26 agosto, infatti, lo scenografo Glauco Trasselli, di soli 38 anni, è stato trovato morto nel bagno del locale Colle Oppio a Roma, dove si stava tenendo la festa di fine riprese della serie.

George Clooney sotto shock per la morte di Glauco Trasselli

Doveva essere una serata di allegria e spensieratezza giunte dopo le fatiche di mesi e, invece, il party esclusivo di Catch 22 si è trasformato in tragedia. Al momento del brindisi, infatti, Trasselli era sparito e solo dopo un’ora è stato trovato privo di vita nel bagno del locale: “Gualco non si trovava, lo abbiamo cercato per più di un’ora fino a quando il suo corpo è stato scoperto dal personale del locale. Siamo rimasti di sasso“.

Escluse categoricamente assunzione di droga o alcol da parte degli amici dello scenografo: “Aveva paura di ogni sostanza. Era una persona sana“. Subito arrivati sul posto carabinieri e ambulanza ma, purtroppo per il ragazzo, non c’era più nulla da fare. Si parla, comunque, di intossicazione alimentare o malore improvviso. Dal canto suo, il proprietario del locale ha deciso di tener chiuso il locale per i due giorni successivi all’accaduto: “Siamo rimasti chiusi per due giorni in segno di rispetto per il giovane. Non lo conoscevamo, ma i dipendenti sono rimasti turbati. Da quello che ci è stato detto, dovrebbe essersi trattato di un malore“.

Catch 22 e il set maledetto: incidenti e lutti durante e dopo le riprese

Sembra proprio che per la produzione della serie tv di Sky non ci sia pace. Prima della morte di Trasselli, infatti, George Clooney è finito in ospedale per un incidente in moto proprio mentre si recava sul set. Oggi l’attore sta meglio, ma lo shock per ciò che è accaduto ha destabilizzato tutti coloro che hanno lavorato a stretto contatto con Trasselli, compreso l’attore hollywoodiano.