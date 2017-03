1 CONDIVISI Condividi Tweet

La sua Wake Me Up Before You Go-Go risuona ancora nella colonna sonora del film campione d’incassi The LEGO Batman Movie e ora finalmente abbiamo la verità sulla sua fine: George Michael è morto per cause naturali. Come riportato dal coroner Darren Salter che si è occupato dell’indagine, il cantante inglese, scomparso la notte tra il 24 e il 25 dicembre del 2016, è stato vittima di “cardiomiopatia dilatativa con miocardite e steatosi epatica”.

Sono stati quindi problemi al cuore e al fegato ad aver colpito la pop star. “Le indagini per scoprire le cause della morte di George Michael sono terminate e il report post-mortem è stato ricevuto”, ha scritto il coroner. “C’è la conferma che si è trattato di morte naturale, causata da una cardiomiopatia dilatativa con miocardite e steatosi epatica. L’indagine è stata discontinua e non vi è alcun ulteriore bisogno di altre inchieste. Non vi saranno ulteriori aggiornamenti e la famiglia ha chiesto ai media e al pubblico di rispettare la propria privacy”.

La cardiomiopatia dilatativa è una condizione patologica per cui il cuore smette di pompare sangue a causa della compromissione dei ventricoli. Miocardite e steatosi epatica sono invece infiammazioni al cuore e al fegato causate da infezioni. Ora familiari e fan possono sapere a cosa è dovuta la scomparsa di uno dei personaggi più influenti della musica pop degli ultimi trent’anni.