Tutti lo ricordano per il suo ruolo di Leonida in 300 e, molto probabilmente, ora più che mai lo spirito combattivo del personaggio dovrà farsi strada in lui. La cronaca di oggi riporta la brutta notizia di Gerard Butler in ospedale a causa di un incidente in moto. L’attore è ricoverato ma, per fortuna, non riporta ferite gravi alle ossa e alla testa.

Gerard Butler in ospedale: il pirata della strada fugge dopo l’incidente

Un giro in città con la moto, un tamponamento e un fuggitivo. Questa è la dinamica dell’accaduto. L’attore hollywoodiano guidava la sua moto quando, a un certo punto, un automobilista l’ha tamponato sbalzandolo dal suo posto. Realizzando ciò che era appena successo, il pirata della strada è scomparso nel nulla lasciando Gerard a terra.

Per fortuna, qualcuno che era presente al momento dell’incidente ha chiamato i soccorsi che sono arrivati tempestivi. Al momento l’attore è ricoverato e i medici informano che sta bene. Butler non riporta ferite gravi, ma solo qualche contusione e graffi superficiali. Il quarantottenne, comunque, sembra essere già pronto a rialzarsi più forte di prima.

Gerard e le altre star vittime di incidenti stradali

La star di Hollywood è stata spesso al centro del gossip nostrano questa estate: sembrava, infatti, che tra Barbara D’Urso e Gerard Butler ci fosse del tenero. Per i fan dell’attore è decisamente meglio sapere che il proprio beniamino è innamorato anziché in ospedale. Butler è entrato ufficialmente a far parte di quella schiera di vip che hanno avuto brutte esperienze legate ai motori (vedi Lindsay Lohan, Rowan Atkinson, George Michael). Lui, però, è stato fortunato cavandosela con qualche contusione al contrario di chi la vita l’ha persa come il compianto Paul Walker, star di Fast and Furious, e la sempre eterna Grace Kelly. Questione di fortuna o intervento divino, l’importante è che ora l’attore stia bene e che possa tornare in forma il prima possibile.