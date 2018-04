Gerry Scotti a C’è Posta per Te piange ricordando i genitori scomparsi

41 CONDIVISI Condividi Tweet

Sabato scorso Gerry Scotti a C’è Posta per Te ha commosso il pubblico da casa ricordando i genitori scomparsi prematuramente in un tragico incidente stradale. Il mondo della televisione è particolarmente provato in questo periodo a causa della morte del presentatore Fabrizio Frizzi, amico e collega di tanti professionisti tra cui, appunto, Scotti.

Gerry Scotti a C’è Posta per Te: le lacrime del conduttore

La lettera di Gerry Scotti a Fabrizio Frizzi, pubblicata sul quotidiano La Stampa dopo la scomparsa dell’amico, ha commosso tutti. Sabato, però, il conduttore ha versato altre lacrime in memoria dei genitori scomparsi nel giro di una notte a causa di un tragico incidente stradale. Il presentatore è stato invitato da Maria De Filippi per assistere alla storia del giovane Francesco che si è sottoposto a trapianto per salvare la madre Nunzia da un linfoma maligno.

Alla fine del racconto, le lacrime di Scotti son venute fuori: “Che bel ragazzo che sei Francesco. Io mi commuovo spesso ma sono entrato con una luce negli occhi perché questa che ho appena sentito è una bellissima storia d’amore e di speranza. Hai fatto la cosa più bella che un figlio potesse fare per sua madre”.

La storia della scomparsa dei genitori di Scotti

È un argomento doloroso da affrontare, ma il conduttore di Canale 5 ha aperto il suo cuore riguardo la questione dei genitori morti prematuramente: “Oggi leggevo sul giornale fatti di cronaca tra genitori e figli terribili. Trovare un esempio come te è stupendo. I miei genitori se ne sono andati in una notte e non hai il tempo di pensare a quello che daresti per riaverli indietro. In alcuni casi non puoi decidere”. Già in un’altra intervista, Gerry Scotti dichiarò: “Ho smesso di credere nei soldi quando non sono riuscito a salvare né mio padre né mia madre”.