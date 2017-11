373 CONDIVISI Condividi Tweet

Gerry Scotti spiega perché piange così spesso in tv. Il re dei conduttori si commuove molto, specie quando è davanti alle telecamere. L’ultima volta è successo a Tu sì que vales. Nel programma di Canale 5 il presentatore si è emozionato per la performance di Denys Dytyniuk.

Durante la puntata del 18 novembre, il pittore gli ha dedicato un quadro gettando i colori sulla tela e con una musica sempre diversa alternando immagini di città, di trasmissioni come Chi vuol essere miliardario e premi come il Telegatto. “Non mi è mai successa una cosa simile”, ha detto Scotti in diretta faticando a trattenere le lacrime.

Intervistato da Vanity Fair, Gerry ha ammesso alcuni aspetti privati della sua vita. “Non ho mai pensato di smettere a 60 anni”, ha rivelato. “Avevo solo detto che al rinnovo del mio contratto con Mediaset speravo di riuscire a firmare un accordo che mi lasciasse più spazio per le mie passioni”.

“Questo mestiere è come il gioco del pallone: finché sei in campo devi tirare calci, non si può stare solo lì a guardare”, ha aggiunto. “Quando non avrò più voglia di giocare farò meno, ma per i prossimi due tre anni non se ne parla”.

Bravissimo nel suo mestiere e uomo di gran cuore, Scotti ha rivelato perché non riesce a trattenere le lacrime. “Se c’è un filmato sportivo con una grande vittoria io sono capace di emozionarmi anche solo per quello”, ha detto. “I bambini sono un grande classico, le pagine di storia mi possono emozionare molto. Ultimamente piango spesso quando la televisione mostra il disagio delle persone anziane, quelle che senza alcuna assistenza devono tirare fino a fine mese. È una cosa che mi irrita e mi commuove moltissimo”.

Nel corso dell’intervista, ha risposto con la consueta signorilità alla polemica creata dalla sua collega Barbara D’Urso: “Io so di avere soltanto amici e nessun nemico dichiarato. Detto questo, ho sessant’anni, peso 110 chili e le ‘stoccate’ non solo non mi fanno né caldo e né freddo, ma neanche fresco”.