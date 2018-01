1 CONDIVISI Condividi Tweet

Un’intervista molto intima e malinconica quella in cui è venuta fuori la riflessione di Gerry Scotti sul matrimonio: “Per uno con una famiglia come quella nella quale sono cresciuto io il matrimonio era sacro” ha dichiarato infatti il presentatore a La Stampa.

Gerry Scotti sul matrimonio fallito: “Per me è stato una vergogna”

Era il 1991 quando il mitico volto di ‘Chi vuol essere Milionario’ sposò Patrizia Grosso. Nel ’92, dalla loro unione, nacque il figlio Edoardo, oggi 26enne. Circa 11 anni dopo, nel 2002, tra i due si cominciò a parlare di separazione, e nel 2009 arrivò il divorzio.



“Quando ho capito che si era rotto un vaso che non si sarebbe più aggiustato ne ho sofferto molto”- ha dichiarato Gerry Scotti sul suo matrimonio fallito. E per meglio spiegare la sua reazione, ha svelato: “Non mi sono mai vergognato di niente, ma quando mi sono separato per poi arrivare al divorzio mi vergognavo di aver finito la storia della mia famiglia”.

A questa malinconica riflessione si aggiunge un grande rimpianto: “Avrei voluto mantenere un buon rapporto con la madre di Edoardo ma non ci sono riuscito e non ne vado fiero. Avrei preferito diversamente”. Dopo la Grosso, tuttavia, l’amore ha di nuovo bussato alla sua porta: era Gabriella Perini, “L’esempio più incredibile di ‘slinding door’ che conosce. La conoscevo da anni e so che le stavo anche un po’ sui maroni, ma un giorno vado a scuola a prendere mio figlio e me la trovo davanti. Chiacchierando scopriamo non solo che i nostri due figli erano nella stessa classe ma erano diventati migliori amici”.

Cosa farà Gerry Scotti dopo la fine della sua carriera?

Da allora sono passati 10 anni ed i due stanno ancora insieme, uniti e innamorati. E il presentatore si prepara, nel giro di qualche anno, a concludere la sua carriera senza uscire completamente dalle scene: “Prima o poi avvierò con mio figlio e alcuni collaboratori una casa di produzione per realizzare contenuti per la tv. Credo sia il modo giusto per dare la svolta a una carriera che sinceramente mi ha dato tantissimo”.