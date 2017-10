25 CONDIVISI Condividi Tweet

Il GF Vip censura Jeremias Rodriguez e la “colpa” sarebbe proprio della sorella Belen. Nella Casa più spiata d’Italia, il fratello della showgirl sta manifestando grossi segnali d’insofferenza. La causa non è la sua prima nomination o il crollo a picco nei gradimenti del pubblico.

Come ammesso a più riprese, il problema sarebbe l’impossibilità di essere se stesso e raccontare alla telecamere chi è veramente. Un’opzione che Canale 5 negherebbe al più piccolo dei Rodriguez.

“Mi sento un leone in gabbia e io non sono così nella vita”, ha detto a più riprese ai suoi coinquilini. Dopo gli attacchi di Ricky Tognazzi, stavolta sarebbe proprio il Grande Fratello ad averlo messo nel mirino. Il motivo? Ci sarebbero aspetti della sua vita privata che lui stesso vorrebbe tirar fuori ma il programma vieta. E questo Jeremias non riesce ad accettarlo.

Quando ha firmato il contratto, Rodriguez sapeva che certe confessioni non sarebbero dovute venir fuori all’interno della trasmissione. “Lo capisco e ho accettato. Sapevo già”, ha ammesso il Giorno 42. Ora però questo divieto inizia a pesare. “Tante volte iniziavo a raccontare delle cose e subito ‘Jeremias in confessionale’”, ha ammesso. Ma non solo.

“È una cosa che non tollero non essere me stesso. Cerco di farlo ma quando fai 100 senza raccontare 100, per gli altri è molto più difficile capire”, le sue parole. “So di poter aiutare tante persone, tanti ragazzi piccoli, tanti che non hanno capito ancora”, ha fatto trapelare. “Io mi sono salvato raccontandomi. Non mi devo nascondere di niente, è stata la mia vita”, i suoi indizi.

Secondo molti, la censura preventiva operata dalla redazione del reality riguarda la sorella Belen. Jeremias si è lasciato scappare proprio quest’ultima considerazione: “Io ho una sorella numero uno, capito? Io posso fare male a lei”.