Tra una dichiarazione velenosa di Fabrizio Corona su Silvia Provvedi e una teoria di cospirazione di Striscia La Notizia riguardante Francesco Monte e il caso del cannagate, viene fuori anche una strana notizia riguardante il reality Mediaset: la Gialappa’s Band lascia il GF Vip? Le voci si stanno cominciando a rincorrere dopo la clamorosa gaffe dell’ultima puntata.

Voi l’avete notata?

La Gialappa’s band lascia il GF Vip? La gaffe con Ilary Blasi che ha fatto nascere le voci sul possibile dietrofront del mitico trio

Protagonisti di questo buffo momento televisivo sia il trio che Ilary Blasi. Nella parte finale dello show, quella proprio dove è previsto l’intervento scherzoso e parodico de ‘i gialappi’, la presentatrice ha chiamato a gran voce i tre ‘commentatori’: “Gialappi chi avete impollinato?…impallinato!“. Un errore di espressione che normalmente le sarebbe costato moltissimi siparietti e battutine da parte di Marco Santin, Carlo Taranto e Giorgio Gherarducci. Ed invece niente, nessuna risposta: i tre avevano già abbandonato la loro postazione. 7

Ma perché la Gialappa’s band lascia il GF Vip così? Gli spettatori più attenti avranno probabilmente notato che il trio, in più occasioni, avrebbe lanciato quache frecciatina sull’orario un po’ troppo prolungato di messa in onda. Ricordiamo, infatti, che il reality il lunedì sera viene trasmesso fino a dopo mezzanotte inoltrata, un ritmo che ai gialappi comincerebbe a star scomodo.

Cosa succederà dopo lo strano momento TV?

Ci saranno provvedimenti in seguito a questo malcontento? Di certo la presentatrice ha subito recuperato il momento ‘gaffe’ procedendo nella conduzione come se niente fosse. Nel frattempo, la terza puntata del GF Vip procede spedita nella classifica degli ascolti: dalle 21.36 all’1.18 è riuscita infatti a totalizzare ben 3.044.000 spettatori (pari al 19.07% di share), più la Grande Fratello Vip Night di 6minuti, seguita da 1.048.000 ( 24.25% di share). Un ottimo risultato, considerato il successo della prima puntata de I Bastardi di Pizzofalcone andata in onda sulla Rai!