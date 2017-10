20 CONDIVISI Condividi Tweet

Mentre su Canale 5 la domenica va in onda il suo ritorno ufficiale su piccolo schermo (leggi le sue dichiarazioni su L’isola di Pietro), domenica 8 settembre abbiamo visto Gianni Morandi da Barbara d’Urso impegnato in un’intervista dai toni ‘rosa’. Una decisione che non è piaciuta a tutti…

Gianni Morandi da Barbara d’Urso: una scelta impopolare?

Amato da grandi e piccini, fan della prima e dell’ultima ora, il cantante di Monghidoro ha voluto concedersi un’ospitata nel celebre spazio pomeridiano di Domenica Live: tra video-sorprese e filmati che hanno ripercorso la sua carriera, l’artista si è lasciato andare a diverse confessioni.

La prima, commossa, ha riguardato Lucio Dalla, scomparso nel 2012:

“L’avevo quasi obbligato a venire al mio Festival di Sanremo. Dopo 15 giorni, purtroppo, non c’era più. Ho lavorato con tantissimi artisti ma il rapporto con Lucio era speciale, abbiamo cominciato nel ’63. Ci siamo seguiti nei nostri vari percorsi. Lui faceva fatica all’inizio come cantante, a me le cose andavano benissimo. Lui ci stava male ma era contento del mio successo. Poi, le cose si sono rivoltate e ci siamo ritrovati. Ci eravamo promessi di vederci a Francoforte o a Berlino, due giorni dopo, mi arrivò una telefonata di Bibi Ballandi, non ci potevo credere.”

Le dichiarazioni di Gianni Morandi da Barbara d’Urso si sono poi spostate sulla sua sfera privata: il suo amore per Anna. “Sono già 24 anni che sto con Anna, l’ho conosciuta a Bologna, ero lì per un disco. La incontrai in uno studio di registrazione. Mi sorprese molto, i suoi occhi mi colpirono. Rimasi folgorato. Lei mi diede un numero di telefono sbagliato. Io cercai di rintracciarla. Io bussai alla sua porta e le chiesi perché del numero sbagliato. Da lì, iniziò il nostro rapporto. Le dico spesso che la amo. E’ bello dirlo quando è vero.”

Un ritratto felice, energico di un entusiasta 70enne che di recente ha presentato al pubblico il suo nuovo singolo, scritto da Ligabue “Dobbiamo fare luce“.

Le critiche al cantante e la sua risposta in perfetto stile Gianni:

Ma dove la trova tutta questa energia? “È la voglia di vivere, l’amore della gente e vivere in mezzo alla musica fa bene.” Larghi sorrisi e filosofia ottimista, questo è quello che Morandi ha comunicato dal salottino di Domenica Live. Moltissimi fan, però, si sono detti delusi dalla sua ospitata in quel tipo di programma. E lui, con il suo stile, ha provato a rispondere a tutte le critiche: “Conosco Barbara da quasi 40 anni, è brava, sa fare bene il suo mestiere, la vedono milioni di persone, perché non dovrei andarci?