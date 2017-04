35 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo l’assenza che aveva preoccupato i fan e il suo 44° compleanno, è tornato col botto: Gianni Sperti attacca Rosa nella puntata del Trono Classico registrata il 12 aprile. L’opinionista di Uomini e Donne si è reso protagonista di un affondo tremendo nei confronti della tronista, che si è letteralmente imbufalita. Per capire il perché, è necessario però fare un passo indietro.

Rosa ha aperto la puntata chiarendosi con Desirée e poi passando ai corteggiamenti di Luca e Alex. Già durante l’interni e gli esterni, Gianni si era messo a ridere non credendo all’ingenuità della tronista: secondo l’ex ballerino, la sua tanto declamata timidezza sarebbe un falso, come dimostra un video “quasi hard” della ragazza che circola su Internet. È qui che è scattata la furia.

Gianni Sperti attacca Rosa: ecco perché

Rosa ha dichiarato apertamente che questa è un’accusa indegna, anche perché l’opinionista non si può permettere di paragonare una situazione di lavoro alla sua vita privata. Non contento, Sperti ha contrattaccato facendo notare che Rosa si sentiva su Facebook anche con Pietro. “Sempre prima del Trono”, ha precisato lei, mentre l’opinionista ha voluto sapere perché non lo abbia detto quando il ragazzo è arrivato in studio. Una “faida” di non detti ed inciuci che non è destinata a finire qui.