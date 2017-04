193 CONDIVISI Condividi Tweet

Nelle ultime puntate il pubblico si è allarmato: davvero Gianni Sperti lascia Uomini e Donne? L’opinionista della trasmissione di Canale 5 è stato assente nelle ultime registrazioni del programma e su internet si sono subito rincorse chiacchiere e illazioni sull’ex ballerino. L’insinuazione più allarmante lo voleva addirittura in ospedale alle prese con un presunto intervento chirurgico. Tutto falso: a rivelare la verità ci ha pensato la sua più grande amica e collega.

Dopo giorni di rumors e silenzi da parte del diretto interessato, Fanpage ha intervistato una persona vicina a Uomini e Donne che, col sorriso sulle labbra, ha negato abbandoni o delicate operazioni. Sperti sta bene, si è assentato dal programma perché impegnato a Los Angeles per un incontro con un produttore importante. “Quella dell’intervento è una stupidaggine”, ha confermato l’insider a Fanpage.

Gianni Sperti lascia Uomini e Donne? Ecco la verità

“È stata una presa in giro da parte di Tina Cipollari, uno scherzo”, ha aggiunto. “Gianni sta benissimo, lo abbiamo sentito una settimana fa. Ha risposto che era tutto un gioco di Tina, che lo aveva preso in giro in puntata. Tornerà presto a Uomini e Donne. Si è assentato solo per impegni di lavoro”. D’altronde era stato proprio Gianni a confessare a TvBlog che “con Tina ci facciamo da spalla. Senza di lei mi sentirei perso, è ormai un’abitudine. È un vulcano, sempre pronto ad eruttare. Non ce ne sono altre come lei”.

A volte ritornano 😍 #giannisperti @tinacipollarioriginal @uominiedonne #uominiedonne #picoftheday #photooftheday Un post condiviso da GIANNI SPERTI (@giannispertiofficial) in data: 9 Gen 2017 alle ore 05:17 PST