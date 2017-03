140 CONDIVISI Condividi Tweet

Molti fan hanno protestato, altri si sono divertiti o insospettiti per Gianni Sperti e i post su Paola Barale che l’opinionista di Uomini e donne, ex marito della showgirl, ha pubblicato su Instagram. Immagini accompagnate da commenti velenosi, pubblicate proprio mentre la sua Paola incontrava “l’amore della sua vita” Raz Degan tra baci, abbracci, parole al miele (e polemiche sul cachet) sull’Isola dei Famosi.

Sperti è stato sposato quattro anni con la Barale. Il loro fu un matrimonio molto chiacchierato e altrettanto doloroso: nel 2002 si sono lasciati proprio perché lei aveva incontrato Degan e se ne era innamorata. “Tutte le persone che si sposano portano nel cuore un ricordo del proprio matrimonio, il mio è positivo e lo resterà per sempre”, aveva raccontato nel salotto di Barbara d’Urso durante una puntata di Domenica Live.

Gianni Sperti e i post su Paola Barale: è caos

Sarà per questo che vedere la notte romantica di Paola e Raz in diretta tv lo ha irritato? Gianni, infatti, ha condiviso prima la foto di un pesce con la seguente didascalia: “Consiglio dose massiccia perché ricco di ‘fosforo’, utile dopo una certa età!”. Poi un cuore al cui interno appare scritto: “Il potere delle telecamere”. Frecciatine belle e buone alla ex moglie oppure ogni riferimento a persone esistenti o a fatti realmente accaduti è puramente casuale?

Consiglio dose massiccia perché ricco di "fosforo" utile dopo una certa età! #giannisperti Un post condiviso da GIANNI SPERTI (@giannispertiofficial) in data: 16 Mar 2017 alle ore 03:39 PDT

LOVE IS LOVE #business @tinacipollarioriginal #giannisperti Un post condiviso da GIANNI SPERTI (@giannispertiofficial) in data: 22 Mar 2017 alle ore 15:19 PDT