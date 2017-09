1 CONDIVISI Condividi Tweet

Come tutti i tormentoni estivi, sembrava destinata a finire anche la ‘nuvola rosa’ di rumors sulla crisi sentimentale tra i due cantanti, ma con l’intervento di Gigi d’Alessio a La Vita In Diretta si è riaperto il discorso. O meglio, la ferita dei due partner.

Gigi d’Alessio a La Vita In Diretta parla della crisi con Anna Tatangelo

Ospite del celebre programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini, il cantante ha dovuto rispondere a domande molto personali e, a differenza della sua compagna, che da mesi tende ad evitare dichiarazioni dirette, ha deciso di aprire il suo cuore e parlare con spontaneità.

Ha iniziato col parlare delle sue priorità affettive, dei suoi figli, della musica, e ha ammesso che la lontananza dalla sua compagna lo sta facendo soffrire. Una ferita che l’artista fatica a rimarginare, a quanto sembra dalla sua dichiarazione: “Certe cose non te le aspetti… Ti rispondo con questi versi: ‘L’amore ti unisce e poi ti fa dividere e non ti lascia un posto per nascondere l’unico volto tra le maschere’. Tu non puoi mai pensare cosa succede dopo. Io sono convinto che i grandi amori non finiscano”.

I presentatori de La Vita in diretta chiedono a Gigi: “Quanto sei innamorato da 1 a 10”? La risposta del cantante

L’intervento di Gigi d’Alessio a La Vita In Diretta ha, quindi, un’anima speranzosa, un sottotesto di ottimismo verso la risoluzione di questa brutta vicenda sentimentale. Alla domanda fatidica sull’amore che prova per la cantante, risponde così:”Una persona innamorata è una persona innamorata, ma a un certo punto la donna deve diventare tuo socio… non dico in affari!”.

Un commento che, probabilmente, si riferisce ad una complicità e gioco di squadra che negli ultimi tempi potrebbe essere venuto a mancare tra i due. Nessuna replica dalla Tatangelo, che continua la sua vita social lasciando fuori la sua vita privata.