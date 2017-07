203 CONDIVISI Condividi Tweet

In edicola sta per uscire il capitolo più gettonato delle ‘chiacchiere sotto l’ombrellone’ di quest’estate: ebbene sì, Gigi d’Alessio e Anna Tatangelo si sono lasciati. Questo è il titolone che apre il sipario sul nuovo numero di Spy, il quale rivela un dettaglio che confermerebbe -una volta e per tutte – che la coppia è ufficialmente giunta al capolinea.

Gigi d’Alessio e Anna Tatangelo si sono lasciati: ecco cos’è successo

Dopo gli scoop su Ambra Angiolini e Allegri e Raz Degan e Paola Barale ad Ibiza, arriva una nuova voce scottante sulla presunta rottura dei due cantanti campani. Sono anni che i media annunciano la fine della loro storial, parlano di crisi e mostrano segnali di cedimento. Stavolta, però, il settimanale Spy ha deciso di esporsi al punto da dire che gli indizi che ha raccolto sono innegabili:

L’ipotesi è che sia nata una profonda frattura tra i due “per la svolta sensuale di lei che posta foto in bikini succinti e décolléte in vista“. Un eccesso di gelosia unito ad un altro avvenimento: il cantante non compare più nelle foto, nei tag e nelle dediche degli account social della moglie. Sparito, neanche un like. L’ultimo indizio secondo cui Gigi d’Alessio e Anna Tatangelo si sono lasciati, infine, sarebbero alcuni scatti che ritraggono la bella artista di Sora in vacanza a Sperlonga con delle amiche, in versione, insomma, inesorabilmente ‘single.

Tra moglie e marito spunta un intruso?

Arriva poi l’aggravante: “Nelle ultime dieci foto sexy di Anna, quelle senza il figlio, Bobo Vieri ha ‘pigiato’ come direbbe lui sul cuoricino di Instagram – racconta la redazione di Spy– E Anna, ha reagito? Certo. Sul profilo dell’ex calciatore, oggi re del beach soccer e dei chupito in spiaggia, sono apparsi sei ‘timidi’ like proprio della Tatangelo“.

Non resta altro che aspettare la conferma o smentita dei due.