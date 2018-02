48 CONDIVISI Condividi Tweet

Scoop di Chi – in edicola da mercoledì 28 febbraio: Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo di nuovo insieme! O almeno, così sembrerebbe dalle foto che il settimanale di Alfonso Signorini si prepara a diffondere in tutta Italia. Cosa bolle in pentola tra i due cantanti?

Il riavvicinamento è alle porte: Gigi d’Alessio e Anna Tatangelo di nuovo insieme in una fotogtafia

Dopo l’annuncio, risalente allo stesso luglio, della fine (o quantomeno della pausa) della loro relazione sono spuntate molte voci contrastanti. Tra gli scatti di un presunto flirt di lei con Jacopo e le dichiarazioni speranzose di lui, la celebre coppia è stata al centro dell’attenzione della cronaca rosa per molti mesi.

Di recente – precisamente il 24f febbraio, compleanno del cantautore partenopeo – i due sembrano essere stati visti festeggiare insieme a Roma, immersi in una romantica ristorante nell’esclusivo Palazzo Fendi.

Dopo quello che a tutti gli effetti sembrava un appuntamento galante, la coppia ha fatto ritorno insieme presso la villa all’Olgiata, la loro dimora da molti anni, e l’indomani hanno deciso di pranzare con Andrea, il figlio di 8 anni che hanno avuto insieme, e Claudio, il primogenito 31enne del cantante, insieme alla sua fidanzata. Una bella novità, considerato che i due hanno passato sia Natale che Capodanno separati!

Ecco, quindi, che spuntano i fotografi e i titoli recitano: “Gigi d’Alessio e Anna Tatangelo di nuovo insieme”.

In effetti poco più di un mese fa lo stesso d’Alessio aveva confidato ai microfoni di Verissimo: “In tutte le case può succedere che si litighi o si discuta e magari uno dica: stiamo un attimo distanti, per cercare anche di capire. Io e Anna siamo insieme da 12 anni, non da un giorno. A me fanno male tutte queste cattiverie che le addossano. Non è vero assolutamente nulla. Sono le crisi che possono succedere a tutti”.

E per concludere, in risposta alla Toffanin, che gli ha chiesto in maniera specifica come procedessero le cose tra di loro, ha risposto: “Stiamo bene. La verità è che a volte stare un po’ distanti fa bene all’amore”.