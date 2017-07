42 CONDIVISI Condividi Tweet

Certo non stiamo assistendo ad uno di quei divorzi storici di Hollywood (come quello, ad esempio, di Melanie Griffith e Antonio Banderas), tuttavia i due cantanti stavano insieme da molti anni e ci eravamo abituati a saperli insieme, complici, colleghi e affiatati: invece, come tutti sanno, Gigi d’Alessio e Anna Tatangeo sono in crisi. Ma perché?

Perché Gigi d’Alessio e Anna Tatangelo sono in crisi? I motivi del loro allontanamento

Dopo che il settimanale Chi ha messo in giro la voce del loro litigio, insieme a qualche presunto evento scatenante (la gelosia di lui per i troppi scatti in bikini della ‘muchacha sexy’ e il fatto che la cantante di Sora stesse passando le vacanze lontana da lui), spuntano altre argomentazioni incisive riguardo il vero motivo del loro allontanamento.

A diffonderle stavolta è Spy, che parla di problemi relazionali molto più radicati nella loro coppia: secondo il settimanale scandalistico, infatti, sarebbero i disastri economici dell’ex conduttore di Made in Sud ad averla piano piano scoraggiata. Dal presunto debito di 200mila euro mai saldato a Valeria Marini, fino alle sue vicende giudiziarie (ricordate, pochi mesi fa, dell’accusa di evasione fiscale e del maxiprocesso contro il cantante?), la sua compagna avrebbe provato a resistere fino a che ha potuto.

Dopodiché, come titolano tutti i giornali di questi giorni, “Gigi d’Alessio e Anna Tatangelo sono in crisi”: vacanze separate, la 30enne fotografata in compagnia anche di altri amici maschi e, infine, il comunicato ufficiale da parte dell’artista partenopeo in cui conferma che stanno vivendo ‘un periodo no’.

Il piccolo gesto di Gigi che sembra ‘scongelare’ momentaneamente il loro rapporto

Se la storia sia ormai giunta al capolinea, non è ancora detto: in occasione del 26 luglio (Sant’Anna), Gigi ha fatto gli auguri alla Tatangelo, che sembrerebbe aver apprezzato il gesto. Che sia un ‘tentativo di pace’?