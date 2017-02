1 CONDIVISI Condividi Tweet

Gigi d’Alessio elogia Anna Tatangelo: le sue dichiarazioni fanno il giro della rete

Lo abbiamo visto polemico al Festival di Sanremo e presto sarà di nuovo in Rai nell’inedita veste di presentatore di Made in Sud, per la prima edizione senza i suoi volti storici Gigi e Ross: adesso però Gigi d’Alessio elogia Anna Tatangelo in un’intervista e, come spesso succede, le sue parole diventano subito virali sul web.

Nel commentare la prova attoriale in “Natale al Sud” della cantante di Sora, infatti, ci ha tenuto a farle un complimento dal profondo del suo cuore: “Anna è molto determinata e quando deve fare una cosa si impegna. Peccato che in Italia se sai cantare, ballare e recitare, ti chiedono di scegliere. In America invece sei Jennifer Lopez o Whitney Houston”

Delle belle parole che sono però andate incontro a forti critiche per la scelta del paragone con due dive d’oltreoceano come J-Lo e la Houston: “Si, e io Regina Elisabetta… ma per favore! Cambia Spacciatore!”, scrivono su Facebook dopo che Gigi d’Alessio elogia Anna Tatangelo.

Gigi D’Alessio e Made in Sud: “Voglio portare il mio contributo

Il cantante torna poi sulla questione Made in Sud, aspettando l’inizio ufficiale del programma (previsto per l’8 marzo): “Made in Sud è una bella avventura. Sarà una lunga avventura, 12 puntate, giocherò in casa perché lo faremo dalla Rai di Napoli con una squadra di comici straordinari. Spero di portare il mio piccolo contributo, che la mia presenza porti qualcosa in più”. A questo punto ci viene in mente: che la Tatangelo faccia capolino anche come ospite speciale dello show comico di Rai Due?