Dopo i litigi social e le amare polemiche scaturite dai primogeniti del cantante partenopeo (leggi la recente difesa del figlio e l’attacco della figlia Ilaria) arriva anche il momento, per i diretti interessati, di prendere parte alla vicenda: ecco come Gigi D’Alessio reagisce ad Anna Tatangelo e alle parole che hanno determinato la loro rottura.

Gigi d’Alessio reagisce ad Anna Tatangelo: la loro rottura è definitiva, il cantante affronta le parole dell’ex compagna

A sollevare il polverone è Chi, che sul numero in uscita il 21 marzo riferisce che “quello che valeva due mesi e mezzo fa non vale più oggi e per questo le parole di Anna hanno totalmente spiazzato Gigi”. Le dichiarazioni della cantante, infatti, risalirebbero ad un’intervista rilasciata a Vanity Fair ormai due mesi e mezzo fa, in occasione dell’annuncio della sua partecipazione a Celebrity Masterchef 2018.

Una sorta di litigio in differita, delle parole dure e affilate che a distanza di tempo hanno riaperto ferite: “Si è chiuso in un inspiegabile silenzio- racconta il settimanale di Alfonso Signorini – Non risponde ai messaggi che gli invia la compagna, non prende le distanze pubblicamente dalle durissime provocazioni della figlia, anzi fa di più […] ha deciso di partire all’improvviso per trascorrere qualche giorno di riposo in solitudine alle Terme di Saturnia.”

La reazione della Tatangelo

Questo il modo in cui Gigi d’Alessio reagisce ad Anna Tatangelo e alle sue dichiarazioni. E lei? “E Anna ha preso questo silenzio come un affronto personale – si legge su Chi – una volontà di fuga del suo uomo, un modo per non affrontare i problemi che investono la sua intimità di donna e di madre […] Per questo la Tatangelo ha scelto ancora una volta di allontanarsi, di mettere spazio tra lei, Gigi e le polemiche ed è andata con il figlio Andrea a Sora, dai suoi genitori e dai suoi fratelli (per altro inferociti con D’Alessio e la sua famiglia) mentre Gigi rimane solo e in silenzio alle terme.”