Finalmente arriva la notizia che tutti aspettavano: Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio tornano insieme. È fresca di giornata la dichiarazione del cantante partenopeo che parla della rottura che tutti credevano definitiva. A ben pensarci, la scorsa estate, la coppia dichiarò semplicemente di vivere un periodo di crisi e non che fosse finita. Ovviamente la fantasia corre e viaggia di pari passo col gossip. Per fortuna, come nelle più belle trame cinematografiche, la loro storia ha un lieto fine. L’ultima confessione di Gigi D’Alessio su Anna Tatangelo non lascia spazio a dubbi: tra i due va tutto a gonfie vele.

Gigi D’Alessio su Anna Tatangelo: “I grandi amori non finiscono”

Questa estate Gigi ed Anna hanno rilasciato un comunicato Ansa che recitava così: “La nostra storia vive un periodo no. Vi preghiamo di rispettare il momento e la nostra privacy. Poi, saranno la vita e il futuro a decidere la strada con serenità“. Nelle loro parole non c’è traccia di rottura, eppure tutti hanno pensato fosse così, complici le vacanze separate e i vari flirt estivi attribuiti alla cantante di Sora (uno dei pretendenti sarebbe stato Christian Vieri).

La coppia non ha mai alimentato voci, anzi, ha sempre mantenuto la massima riservatezza su tutta la questione. Ora, però, Gigi D’Alessio decide di parlare: “I grandi amori non finiscono? Assolutamente. La verità è che io e Anna non ci siamo mai lasciati. I giornali di gossip scrivono solo ca****e. Le hanno attribuito dieci storie diverse in una settimana, figuriamoci, Anna è una ragazza seria“.

Fiori d’arancio in vista per la Gigi e Anna?

Il settimanale Chi aveva previsto un ritorno di fiamma già il mese scorso. “Il riavvicinamento tra i due è avvenuto in modo graduale, prima di tutto, per amore del figlio Andrea. […] Poi Anna e Gigi si sono guardati in faccia come se fosse la prima volta, consci della sofferenza che hanno vissuto e della loro nuova consapevolezza. Una carezza, un abbraccio, il silenzio e il rispetto di Gigi per la sua donna hanno fatto il resto“, scriveva non molto tempo fa Alfonso Signorini. Questo potrebbe essere il momento della svolta per i due innamorati, segnato da un nuovo inizio: secondo alcuni amici vicini alla coppia, infatti, Gigi ed Anna sarebbero sul punto di annunciare il loro matrimonio. Non possiamo far altro che aspettare la conferma dai diretti interessati.