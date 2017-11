0 CONDIVISI Condividi Tweet

C’è chi dice che Asia Argento e il caso Weinstein abbiano dato il via a quella che ormai sembra un’infinita catena di confessioni e amare scoperte: dopo lo scandalo di Miriana Trevisan e Tornatore, anche Gina Lollobrigida parla di molestie nel mondo dello spettacolo italiano.

Gina Lollobrigida parla di molestie: “Ho subito violenze ma non ho denunciato”

Curiosamente, la storica attrice nostrana ha confessato le sue terribili esperienze proprio dallo studio di Porta a Porta, a poche settimane da quando Asia Argento ha querelato Bruno Vespa per le dichiarazioni sul suo conto.

Il suo racconto inizia dall’attualità del caso americano: «Un commento su quello che sta accadendo? Credo che avrebbero dovuto denunciare per tempo ma non hanno avuto il coraggio. Ma neanch’io l’ho avuto…».

Ed ecco che Gina Lollobrigida parla di molestie avvenute durante la sua carriera: «La prima volta avevo 19 anni, andavo ancora a scuola. Della seconda meglio non parlare…». L’artista 90enne decide di non fare nomi, ma quando Vespa le chiede chi avrebbe, teoricamente, potuto denunciare: «Due – ha risposto- e avrebbero perso entrambe il lavoro. Uno straniero e uno italiano».

Non fa nomi ma parla dell’esperienza e del trauma indelebile che si porta addosso da quei terribili momenti

Di fronte alla domanda su quale fosse stato il comportamento peggiore, la Lollobrigida replica: «Quando la molestia non è molestia ma è di più..non la puoi eliminare, rimane dentro e condiziona il tuo carattere, le tue azioni sono sempre soggette a questo ricordo. La prima volta ero innocente non conoscevo l’amore, non conoscevo niente. Quindi era grave. E la persona era molto conosciuta. Avevo 19 anni, andavo ancora a scuola. Della seconda è meglio non parlare.. non li ho denunciati per non rivelare una cosa mia.. ma erano due cose abbastanza gravi. La seconda volta ero già sposata cominciavo a fare il cinema».