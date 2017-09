962 CONDIVISI Condividi Tweet

Ginevra Nuti racconta il padre Francesco alla 74° Mostra del Cinema di Venezia. Arrivata al Lido, la figlia dell’attore e regista di Prato – operato nel 2016 dopo un’emorragia cerebrale e in riabilitazione in una struttura assistenziale romana – ha affrontato il suo primo red carpet. Vinto l’imbarazzo iniziale, la figlia di Nuti e Annamaria Malipiero, 18 anni da poco compiuti, ha parlato ai microfoni di Tgcom24.

“È un’emozione che dedico a lui, da quest’anno sono la sua tutrice”, ha spiegato Ginevra. È proprio la figlia dell’attore a occuparsi di lui oggi. Ha chiesto che suo padre, dopo le tragiche vicissitudini, tornasse a stare a Roma, la città in cui anche lei e la madre vivono, per potergli stare accanto. Ma non solo. In una recente intervista al settimanale Chi, ha annunciato di voler diventare tutrice unica di Francesco. “Penso che nessuno possa prendersi cura di lui meglio di me”, aveva dichiarato.

“Ce l’hanno sempre detto tutti, ogni volta che vado a trovarlo: noi due parliamo con gli occhi”, ha rivelato al Lido. Gli stessi occhi che si riempiono di lacrime quando parla di Sarà per te, la canzone scritta per lei dal papà e cantata nell’ambito di “Buon Compleanno Francesco Nuti”, serata omaggio per i 60 anni dell’attore toscano.

“Papà me l’ha cantata prima che io nascessi, poi quando sono nata me l’ha dedicata: è bellissimo”, le sue parole. Il suo grande sogno è proprio la musica, anche se al centro di tutto c’è sempre Francesco: “Ogni piccolo miglioramento è una conquista, sia per me che per tutti i familiari. Spero di farcela anche grazie all’aiuto di mamma, che è sempre molto importante”, ha poi aggiunto.

“Ginevra è riservata ma adesso che ha 18 anni ci tiene ad andare personalmente per Francesco”, aveva raccontato Malipiero alla Nazione. “Gli è sempre stata vicino, nonostante l’incidente del 2006 e la distanza. Ora che Francesco è tornato a Roma, lo è ancora di più”. Come dimostra questa foto postata da Ginevra su Instagram.

