Le parole di Ginevra Nuti su Caruso Pascoski hanno commosso i fan del grande Cecco. Intervistata dal Corriere della Sera, la figlia 18enne di Francesco Nuti ha spiegato quanto sia doloroso vedere in tv le commedie del padre. “Per me non è così semplice. Dopo l’incidente di papà, ho sempre evitato di guardare tutti i suoi film”, ha raccontato. Tutti tranne uno: Caruso Pascoski. “Mi fa superare la malinconia”, le sue parole. Un film così dolce e divertente che non dimentica la prima volta che l’ha visto. “Ricordo quel momento come se fosse ieri: avevo 15 anni, ero col mio ragazzo a casa, cercavamo qualcosa da guardare, abbiamo scelto Caruso Pascoski. Siamo letteralmente morti dalle risate”.

Ginevra Nuti su Caruso Pascoski

Proprio in questi giorni Caruso Pascoski compie 30 anni e Firenze festeggerà questo compleanno in un modo davvero speciale. L’11 settembre, in Piazza del Carmine, il film verrà proiettato pubblicamente su un maxischermo. Ci sarà anche Ginevra con la madre, l’attrice Annamaria Malipiero. Oggi papà Francesco “sta meglio e grazie alla riabilitazione ogni giorno fa piccoli ma importanti miglioramenti. Adesso fortunatamente abitiamo vicini. Ci parliamo attraverso sguardi, sorrisi e piccoli gesti. Io gli faccio vedere come sto crescendo, con foto e video, lui mi risponde con un grande sorriso”.

Francesco Nuti oggi: papà speciale per Ginevra

Nonostante la malattia, Francesco continua ad essere per sua figlia un padre magnifico: “Mi ha insegnato e mi insegna ad amare la musica e gli animali: a casa di papà c’era un grande pianoforte nero dove ho imparato a suonare qualche nota. E poi c’erano le chitarre, davanti a un grande acquario: passavo ore intere di fronte a quegli strumenti. Ancora oggi papà mi insegna ogni giorno a capirci, a conoscerci, anche se più lentamente delle altre persone”. Su Instagram, Ginevra non smette mai di mostrarlo a tutti.