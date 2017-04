0 CONDIVISI Condividi Tweet

A quindici anni dalla sua scomparsa, Giorgia ricorda Alex Baroni. Era il 13 aprile 2012 quando il cantante, dopo tre settimane di coma, moriva dopo essere stato vittima di un incidente stradale. Dal 1997 al 2002 era stato legato sentimentalmente alla vincitrice di Sanremo, che a lui ha dedicato le canzoni “Per sempre”, “Gocce di memoria” e “Marzo”. Con un emozionante post su Facebook, anche in quest’occasione ha voluto rendere omaggio alla memoria dell’ex fidanzato.

Spesso Giorgia canta i brani di Alex ai suoi concerti, perché oltre alla relazione – andata avanti tra alti e bassi – i due erano uniti da una sensibilità artistica speciale. “Ad Alessandro: con tutto l’amore che c’è stato e resterà”, aveva scritto la cantante nella dedica di “Marzo”, inedito incluso nel Greatest Hits “Le cose non vanno mai come credi” del 2002.

Giorgia ricorda Alex Baroni: le sue parole

Sono passati esattamente quindici anni dal giorno in cui si spegneva una delle più belle voci della musica italiana, dopo un mese di coma, e Giorgia – come tutto il mondo dello spettacolo – lo ha voluto ricorda con queste toccanti parole. “Nel mio solito disagio mi unisco a chi oggi ricorda i 15 anni senza Alex Baroni con l’affetto del pubblico e degli amici e nel rispetto della sua famiglia, il ricordo di un’artista e anima immensi, dalla voce irripetibile, ma è come se fosse ieri”.