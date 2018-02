Giorgia Wurth ha partorito: sono nati i gemelli Leila e Lucas

1 CONDIVISI Condividi Tweet

Giorgia Wurth ha partorito: lo scorso 22 gennaio l’attrice ha dato alla luce due splendidi gemellini. I nuovi arrivati si chiamano Leila e Lucas e la loro nascita è stata annunciata qualche giorno fa su Instagram dalla neo mamma. L’attrice de Le Tre Rose di Eva è al settimo cielo ed ha ricevuto numerosi messaggi d’auguri da amici e ammiratori.

Giorgia Wurth ha partorito: le prime foto sui social

La Wurth ha lasciato che fossero le foto a parlare per lei e a raccontare della sua maternità. La prima immagine col pancione risale al mese di ottobre. L’attrice, infatti, ha posato senza veli per i suoi account social mostrando solo le rotondità della gravidanza e accompagnandovi la didascalia: “Ho le farfalle nella pancia!“.

La prima foto dei gemelli risale a pochi giorni fa e si tratta di un tenero scatto delle manine dei piccolini: “Le mie farfalle Leila e Lucas hanno spiccato il loro primo, rivoluzionario volo. Grazie di cuore a tutti per il vostro affetto, vado a cambiare i pannolini“. L’ironia non abbandona mai l’interprete di origini svizzere che, in un’altra foto dove è ritratta mentre allatta, ha scritto: “Il ruolo che mi riesce meglio: la mucca svizzera. Un bacio amici!“.

Chi è il padre di Leila e Lucas?

La collega di Anna Safroncik e Roberto Farnesi è molto riservata, soprattutto se si tratta di proteggere la sua vita privata. Resta ancora misteriosa, infatti, l’identità del padre dei due neonati. Dopo la storia con Fausto Brizzi, conclusasi anni fa, l’attrice non è stata più vista in compagnia di nessun uomo. Già all’epoca della rottura col famoso regista, Giorgia dichiarava: “Non parlo mai dei miei amori, sono sempre riservata sulla mia vita sentimentale”. A distanza di anni la Wurth conferma la sua discrezione e non svela l’identità del compagno neanche ora che i figli sono nati.