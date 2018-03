57 CONDIVISI Condividi Tweet

Giorgio Mastrota racconta la separazione da Natalia Estrada e il periodo difficile che ha vissuto nel 1998, anno del loro divorzio. Il re delle televendite e l’attrice e showgirl spagnola sono stati una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. I due sono stati sposati per sei anni e, per tanto tempo, hanno anche lavorato insieme sul piccolo schermo. Dalla loro unione è nata Natalia.

La figlia di Giorgio Mastrota e Natalia Estrada ora è incinta e i genitori diventano nonni felici. Nonostante la rottura, “ora abbiamo rapporti distesi, potrei quasi dire affettuosi”, ha raccontato Mastrota in un’intervista al settimanale Oggi. Eppure, durante quelle settimane, per lui non fu affatto facile. “Eravamo in un periodo strano: mia moglie Natalia stava crescendo molto, io ero un po’ in calo”, ha spiegato. “Ma non mi importava: era nata nostra figlia, un po’ facevo il papà, un po’ l’agente di mia moglie”.

Fu dopo la separazione che “venne il down, nella vita e in tv”. Nessuno lo cercava più, soltanto “la Rai mi offrì Furore e un programma estivo con la Panicucci”. Mastrota però rifiutò e preferì dedicarsi alle prime televendite, che poi si sono rivelate “redditizie e gratificanti”.

“Ho l’orgoglio di essere rimasto ‘vergine’ dal punto di vista dei reality”, ha ammesso Giorgio. “Pechino Express l’avevo accettato. Era tutto pronto, sarei partito in coppia con mia figlia Natalia. Ma lei era minorenne e la mia ex moglie, Natalia senior, si oppose”. L’unica a farlo vacillare è stata Maria De Filippi, che per un periodo l’ha avuto a Uomini e Donne: “Ero single, lo feci per un mese. Avevo scelto una ragazza carina… Alla fine scoprii che era fidanzata, che stava lì per promuoversi. Insomma, fu un fallimento”.

Giorgio Mastrota, i figli e un futuro esplosivo

Felice della sua famiglia allargata, Mastrota ha poi annunciato due significative novità per l’immediato futuro. Sta lavorando ad una serie televisiva, in stile sitcom, e sta pianificando con un amico l’apertura di un negozio virtuale di prodotti valtellinesi. Prima di tutto, però, c’è sua figlia Natalia, come racconta sempre su Instagram.