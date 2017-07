1 CONDIVISI Condividi Tweet

Abbiamo già saputo di Mara Venier opinionista all’Isola dei Famosi al posto di Luxuria e del ritorno di Alessia Marcuzzi alla conduzione, ma c’è un altro annuncio che sta facendo il giro del web di recente: ci sarà anche Giovanna Civitillo all’Isola Dei Famosi 2018? E non sarà l’unico nome inaspettato di questa edizione, probabilmente…

Giovanna Civitillo all’Isola dei Famosi insieme alla coppia ‘over’

I pronostici sulla nuova squadra di naufraghi li ha fatti la rivista Nuovo Tv, svelando a tutti, dalle sue pagine, i volti che andranno a sostituire quelli di Raz Degan, Samantha de Grenet e Simone Susinna che ci hanno accompagnato quest’anno.

Innanzitutto, grazie alla bella conduttrice, attualmente impegnata ai Wind Music Awards, sappiamo quando Mediaset tornerà a dedicarsi a uno dei sui reality di punta: “Comincerò a lavorare alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi a settembre”.

Per quanto riguarda i possibili naufraghi, si parla sia di Giovanna Civitillo all’Isola Dei Famosi che – i fan di U&D qui avranno un sussulto – Gemma e Giorgio del Trono Over, proposti come ‘concorrente’ unico in stile le Donatella.

Il resto del possibile cast della nuova edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi

Oltre a loro potrebbero esserci anche Costanza Caracciolo (la velina di Striscia in coppia con Federica Nargi), il cantante di Amici Alessio Bernabei, il fashion blogger Mariano Di Vaio, la showgirl Alessia Fabiani e l’ex calciatore Fabio Galante. Un cast – ancora da confermare che mette in campo personalità davvero molto varie dello showbusiness italiano.

La reazione più eclatante, però, è stata quella riguardo la moglie di Amadeus: i due sono molto famosi per essere discreti, riservati e lontani dalle luci della ribalta. Come farà a non cambiare questo aspetto una volta iniziata la partecipazione ad un reality su una rete nazionale? Attendiamo conferma di queste prime ipotesi di cast.