487 CONDIVISI Condividi Tweet

In seguito alle critiche e polemiche di Zazzaroni, Adinolfi e molti altri giunge notizia che Giovanni Ciacci lascia Ballando Con Le Stelle: possibile che il concorrente sia arrivato allo stremo? Ecco come si è sfogato a Detto Fatto:

Lo sfogo del concorrente dalla Balivo: Giovanni Ciacci lascia Ballando Con Le Stelle per la ‘troppa pressione’?

“C’è troppa pressione e si sta coinvolgendo troppa gente, quindi ho intenzione di parlare con la produzione e con Milly Carlucci”, ha dichiarato il primo ballerino a duettare con un altro uomo nello show Rai del sabato sera. Tra i problemi riscontrati emerge quello con il giudice Guillermo Mariotto, gli ha dato il voto più basso possibile, aggiungendo: “Non do zero come voto, perché il voto zero lo dà quell’altro”.

La frase dalla quale si intuirebbe che Giovanni Ciacci lascia Ballando Con Le Stelle, tuttavia, è questa: “Voglio abbandonare Ballando con le Stelle perché c’è troppa pressione. Non me la sento di andare avanti, mi dispiace. Io non me la sento. So di darvi una delusione a tutti ma non me la sento più”.

Un annuncio shock che il concorrente approfondisce così: “Mi sento sulle spalle un peso che io fino a sabato non mi ero mai sentito. Questa cosa del tango, questo scambio di ruoli è stato molto forte. Perché c’è tanta attesa, la gente mi ferma dicendomi: ‘Guarda che tu stai ballando per me’. Io non me la sento questa responsabilità”.

La conferma di Todaro: “È vero, la pressione era altissima ed impressionante sabato sera”

In effetti, racconta Raimondo Todaro alla Balivo, sabato sera i valori erano davvero alti: “Io ho visto i numeri della pressione ed erano impressionanti. È difficile ed io capisco quello che sente e le sue paure”.

Sarà davvero questa la decisione definitiva del ballerino in erba? Il pubblico se lo chiede, le polemiche sul web continuano.