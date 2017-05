0 CONDIVISI Condividi Tweet

Giudici X Factor 2017: finalmente sono stati svelati i nomi. Ieri è comparso sulla pagina ufficiale Twitter del programma un messaggio che anticipava che oggi, alle 13.20 su SkyUno, sarebbero stati resi pubblici i nomi degli eroi di questa edizione. Qualcuno sarà felice di sapere che ci sono state due conferme dall’edizione precedente e due new entry. In realtà, una di queste due non è proprio una novità per questo programma, dato che torna dopo 7 anni di assenza. Ma basta suspense. Scopriamo insieme chi sono i nuovi giudici X Factor 2017!

Giudici X Factor 2017: tornano Fedez e Manuel Agnelli

La proposta di matrimonio di Fedez a Chiara Ferragni ha fatto il giro del mondo (e del web) in pochissime ore. A distanza di pochi giorni, ecco che il rapper torna sulla cresta del gossip. Sarà lui, infatti, insieme a Manuel Agnelli a tornare come giudice nel famoso talent show. Si tratta della quarta conferma per Fedez e la seconda per Agnelli.

Forse qualcuno resterà deluso. Si, perché in molti auspicavano il ritorno dello spagnolo Alvaro Soler che con la sua allegria ha saputo animare lo show in più momenti. Stessa cosa per Arisa: la cantante non tornerà insieme ai vecchi compagni d’avventura. Mancano da scoprire ancora le due new entry, donne talentuose e dal carattere energico. Si tratta della cantante Levante e della simpaticissima Mara Maionchi.

Levante e Mara Maionchi: duo femminile di X Factor 2017

Come è possibile vedere sul sito ufficiale di Levante, la cantante avrà un’estate ricca di impegni e concerti. Questo, però, non basterà a distoglierla dal suo nuovo incarico di giudice di X Factor 2017. Sicuramente l’artista donerà un contributo di valore allo show grazie al suo talento e la sua cultura musicale. Altro grande ed atteso ritorno è quello di Mara Maionchi che, dopo 7 anni di assenza, tornerà a vestire i panni di tutor e critico dello show. Con i suoi modi sopra le righe e la sua simpatia, c’è da scommetterci che ci sarà da ridere.