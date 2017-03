0 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo le dichiarazioni del chirurgo Giacomo Urtis e i recenti episodi in stile “Il Silenzio Degli Innocenti” (si è parlato di cannibalismo tra i naufraghi), interviene la presentatrice ufficiale a dire la sua sul concorrente che molti sperano di vedere vincitore di questa edizione: ecco, infatti, il giudizio di Alessia Marcuzzi su Raz Degan.

È venuto fuori durante una lunga intervista a TV Sorrisi e Canzoni, un’occasione per tirare le somme di questa sua terza avventura come conduttrice dell’Isola. Interrogata proprio su questa ‘vittoria annunciata’, chi meglio di lei poteva dipingere un profilo del bel modello israeliano?

Il caso Raz sull’Isola: parla la conduttrice

Innanzitutto questa sua svolta, da anima solitaria e schiva a leader amato e generoso: “Si è ammorbidito molto da quando Paola è andata a trovarlo. Ogni concorrente che va in Honduras deve superare un proprio limite. Il suo era di non riuscire sempre a interagire con gli altri. Il pubblico, però, si è subito schierato dalla sua parte perché incarna il sopravvissuto per eccellenza: non fa gossip, va per la sua strada. Però, l’Isola è fatta anche di interazioni e, per fortuna, l’ha capito pure lui.”

Rispetto ai suoi ‘detrattori’, invece, come Samantha De Grenet e Giulio Base, l’opinione sembra essere incoraggiante, dato che li definisce con “carattere da vedere”. In generale, il giudizio di Alessia Marcuzzi su Raz Degan e sulla dodicesima edizione dell’Isola è positivo, nonostante gli ascolti non siano dalla sua parte:

Il giudizio di Alessia Marcuzzi su Raz Degan e sull’Isola 2017

“Questa edizione è molto pop perché è condita con tanti ingredienti diversi, che fanno funzionare lo show: c’è l’amore che appassiona, ci sono le fazioni e gli schieramenti, c’è la sopravvivenza, c’è chi tiene al gruppo e chi gioca da solo. Insomma, si trova di tutto e la gente si è fatta coinvolgere dalle varie vicende.”

