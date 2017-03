1 CONDIVISI Condividi Tweet

Diego Dario non riusciva più a sopportare i comportamenti della fidanzata con Simone Susinna, così ha deciso: Giulia Calcaterra lasciata in diretta all’Isola dei Famosi. Ma a sorprendere il pubblico del reality show è stata la reazione della naufraga. Gelida e impassibile, la naufraga ex velina di Striscia la Notizia non si è minimamente scomposta e soprattutto ha detto di non crederci.

“Ho la coscienza a posto, non ho mai fatto niente di male nei suoi confronti né fuori né qui”, ha ammesso Giulia ad Alessia Marcuzzi. “Io sono espansiva di mio e mi comporto sempre così. Io pensavo che lui fosse intelligente da capire. E comunque non ci credo che mi abbia lasciato per questo motivo, non c’è nemmeno un suo virgolettato”.

“Non ti dispiace?”, le ha chiesto un’allibita Marcuzzi. “Sono tranquilla, ho fiducia in lui”, ha ribattuto la Calcaterra. “Non penso che una persona matura come lui possa lasciarmi a distanza senza un chiarimento”. Sentite queste parole, la conduttrice ha specificato che “evidentemente la vicinanza a Simone lo ha infastidito”. In tutto ciò, Diego – istruttore subacqueo legato a Giulia dal 2014 – si è limitato ad affidare al suo profilo Facebook questo post.