Dopo le sue avventure e disavventure sul piccolo schermo ( vedi, ad esempio, la gaffe al Gf Vip sulla “capitale dell’Africa”) si comincia a parlare di Giulia De Lellis attrice…! A raccontare di questo desiderio è lei stessa:

Giulia De Lellis attrice: l’ex gieffina presto in una fiction?

Sarà stato l’annuncio (non confermato) di Cristiano Malgioglio nel cast di Narcos 4 o del nuovo impegno di Ivana Mrazova con Nicola Savino in veste di presentatrice, oppure un sogno che coltivava già da prima di entrare nella casa del GF Vip?

“Mi piacerebbe prendere parte a una fiction – ha di recente dichiarata la quarta classificata del reality al settimanale Di Più – Recitare è sempre stato il mio sogno, ma so che per farlo mi dovrò iscrivere a un corso di recitazione”. Insomma, per lei “fare l’attrice è un sogno nel cassetto, anche se non è l’unico”.

L’ipotesi di Giulia Lellis attrice diventa un vero e proprio piano d’azione quando, intervistata sui suoi legami nella casa, torna a parlare della regista e mogli di Tognazzi Simona Izzo: “Dopo aver fatto il Grande Fratello Vip, porto Simona Izzo nel cuore. Spero di poterla frequentare anche fuori dalla Casa. Non solo, vorrei diventasse una mia consulente, non solo di vita, ma anche professionale”.

Una vita piena di progetti e sogni dopo il GF Vip

Una nuova vita piena di emozionanti progetti e novità, quella che l’ha attesa fuori dalla casa di Cinecittà: il suo fidanzato che la riaccoglie a braccia aperte con una promessa di matrimonio, nuovi amici su cui contare e un sogno su cui puntare. Come ce la vedreste l’ex corteggiatrice in una serie TV Rai o Mediaset?

Staremo a vedere se, come alcune ex star dei reality (tipo Luca Argentero, Flavio Montrucchio e Laura Torrisi) riuscirà a fare il grande salto nel mondo della recitazione…!