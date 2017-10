290 CONDIVISI Condividi Tweet

Fuori Veronica Angeloni, dentro Jeremias Rodriguez: il gioco continua per tutti, ma per alcuni comincia a diventare sempre più un campo minato, come dimostrano i numerosi battibecchi e le polemiche di Giulia De Lellis contro Alfonso Signorini, Ilary Blasi e, seppure indirettamente, Belen!

Giulia De Lellis contro Alfonso Signorini, polemica in studio, interviene anche sua mamma

Durante la diretta di lunedì 23 ottobre l’opinionista del reality, accortosi che la concorrente aveva votato Raffaello Tonon ( sul quale di recente abbiamo letto l’appassionata difesa di Eva Henger ) l’ha subito punzecchiata: “Per caso ti stai prendendo una rivincita per la sua finta nomination di prima?“. La frecciatina è andata subito a segno, a giudicare dalla risposta risentita di lei: “Capisco che è il tuo lavoro però quando è inutile non c’è bisogno di intervenire“.

A quel punto il direttore di Chi si è spazientito e ha replicato: “Invece di fare battute inutili, stai zitta. Spari un mare di castronerie. Fai più bella figura a stare zitta. Devi sentirti una miracolata perché stai al Gf“. Ed ecco come ha sbottato Giulia De Lellis contro Alfonso Signorini: “Sto zitta perchè sono educata, ringrazia i miei genitori“.

A quel punto è intervenuta la madre della concorrente, scatenando un vero e proprio putiferio in studio, urlando in difesa di sua figlia. Dopo il tentativo da parte di Andrea Damante e del resto dello staff a calmarla, è intervenuta anche Ilary Blasi che, rivolgendosi alla De Lellis ha sentenziato: “Se esigi rispetto, devi anche darne“.

Anche Belen, in maniera discreta, si scaglia contro la concorrente

Nel frattempo, Belen – ancora infuriata perché la concorrente aveva provato a ‘far fuori’ il fratello – risponde ai commenti su Instagram ‘approvando’ chi da delle ‘poracce’ alle seguaci della fidanzata di Andrea Damante, e chi, commentando la diretta della puntata, le ha dato della “furba che ha tentato di pilotare il voto“.